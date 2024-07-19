  1. Anasayfa
  2. İstanbul
  3. Yanya’dan Pendik’e 100 yıl

Yanya’dan Pendik’e 100 yıl

Yayınlanma:
Yanya’dan Pendik’e 100 yıl
Yanya mübadillerinin Sulh vapuruyla ata vatandan ana vatan Pendik’e gelişlerinin 100. yılı önceki gün bir dizi etkinlikle anıldı.

İstanbul Pendik Eğitim Kültür Sanat ve Yardımlaşma Derneği’yle Pendik Rumeli ve Yanyalılar Kültür Derneği’nin, Pendik Belediyesi’nin desteğiyle düzenlediği anma programları Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde fotoğraf sergisi açılışı, Pendik ve Mübadele belgeselinin gösterilmesi ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Neval Konuk Halaçoğlu'nun konuşmasıyla başladı. Ardından Tavşantepe Mezarlığı'na gidilerek birinci kuşak mübadiller dualarla anıldı. Sat 18.00’de sahilde düzenlenen başka bir programda dernek başkanları Şefika Yazıcı ve Enver Tuksal, Doç.Dr. Halaçoğlu’yla Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Halit Yeşilyurt konuştu. Çarşı Camii imamı İsmail Necati Gözsüz’ün duasından sonra göç yollarında ölenlerin anısına denize karanfiller atıldı. Anma programı gece Yunus Emre Kültür Merkezi’ndeki Türkiye, Bosna Sancak, Bulgaristan ve Gürcistan halk oyunları ekiplerinin gösterisi ve Mahmut Polat’ın Rumeli Balkan türküleri konseriyle son erdi.

(FOTOĞRAF: İSKENDER ÖZSOY)

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
İstanbul
TDH’den Filistin’e destek
TDH’den Filistin’e destek
İstanbul'da Aşırı Sıcaklara Dikkat
İstanbul'da Aşırı Sıcaklara Dikkat
ADD Tuzla Atatürk’ü andı
ADD Tuzla Atatürk’ü andı
Kurban Bayramı'nda İstanbul'da Neler Olacak? Ücretsiz Ulaşım ve Kesim Tesisleri Detayları Burada!
Kurban Bayramı'nda İstanbul'da Neler Olacak? Ücretsiz Ulaşım ve Kesim Tesisleri Detayları Burada!
İstanbul'da Su Kesintisi Alarmı: Hangi İlçeler Susuz Kalacak? İSKİ'nin Güncel Su Kesintisi Listesi!
İstanbul'da Su Kesintisi Alarmı: Hangi İlçeler Susuz Kalacak? İSKİ'nin Güncel Su Kesintisi Listesi!
Damakta tat bırakan şölen
Damakta tat bırakan şölen
Yeni Haftada İstanbul’da Hava Nasıl Olacak? AKOM'dan Gelen Son Dakika Yağış ve Sıcaklık Bilgileri
Yeni Haftada İstanbul’da Hava Nasıl Olacak? AKOM'dan Gelen Son Dakika Yağış ve Sıcaklık Bilgileri