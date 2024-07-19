Yanya’dan Pendik’e 100 yıl

İstanbul Pendik Eğitim Kültür Sanat ve Yardımlaşma Derneği’yle Pendik Rumeli ve Yanyalılar Kültür Derneği’nin, Pendik Belediyesi’nin desteğiyle düzenlediği anma programları Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde fotoğraf sergisi açılışı, Pendik ve Mübadele belgeselinin gösterilmesi ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Neval Konuk Halaçoğlu'nun konuşmasıyla başladı. Ardından Tavşantepe Mezarlığı'na gidilerek birinci kuşak mübadiller dualarla anıldı. Sat 18.00’de sahilde düzenlenen başka bir programda dernek başkanları Şefika Yazıcı ve Enver Tuksal, Doç.Dr. Halaçoğlu’yla Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Halit Yeşilyurt konuştu. Çarşı Camii imamı İsmail Necati Gözsüz’ün duasından sonra göç yollarında ölenlerin anısına denize karanfiller atıldı. Anma programı gece Yunus Emre Kültür Merkezi’ndeki Türkiye, Bosna Sancak, Bulgaristan ve Gürcistan halk oyunları ekiplerinin gösterisi ve Mahmut Polat’ın Rumeli Balkan türküleri konseriyle son erdi.

(FOTOĞRAF: İSKENDER ÖZSOY)