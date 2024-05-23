Damakta tat bırakan şölen

Türk Mutfağı Haftası kapsamında Tuzla Şelale Park’ta düzenlenen Manav Türkleri Mutfağı ve Kültür Şöleni’nde ev kadınları hünerlerini sergiledi.

Manav Türkleri Dernekleri Federasyonu’nun düzenlediği şölen, başkan Ergin Çirin’in konuşmasıyla başladı. Çirin, şölene katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür ederek “Amacımız geçmişten gelen kültürümüzü geleceğe aktarmaktır.” dedi.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Neval Konuk Halaçoğlu da konuşmasında şunları söyledi:

“Manavlar Orta Asya’dan Anadolu’ya ilk gelen ilk yerleşik Türk kavmidir. Bugün Manav Türkü hanımlar büyük bir beceri, özveri ve gayretle hazırladıkları ata yemeklerimizi konuklara sunacak.”

BİNGÖL: SİZİ TANIYORUM

Şölene destek veren Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl “Aydınlı’da doğdum. Manav Türkleri arasında büyüdüm. Sizi tanıyorum, kendimi de yarı Manav Türkü olarak hissediyorum. Kendimi size, kültürünüzü belediye emanet ediyorum.” derken Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney de “Manavlar yerleşik hayatı ve tarımı ifade eder. Manav Türkleri Anadolu’ya gelerek bu coğrafyayı yurt edindiler.” diye konuştu.

Tuzla’nın Orhanlı ve Tepeören köylerindeki Manav Türkleri’nin asırlardır süregelen mutfak kültürünün yansıtıldığı şölen konukların fotoğraf sergisini gezmeleri ve ikramla sona erdi. Konuklar erik aşı (çorbası), tavuk mantı, mancarlı ve soğanlı pide, iç pilav, dolma, zerde, oturtma tatlısı , kabak böreği tattılar.

İSKENDER ÖZSOY