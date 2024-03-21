Murat Kurum: 1 Nisan’dan itibaren acil eylem planlarıyla iş başına geçeceğiz

1974’te düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs Türklerinin zulümden kurtarıldığını hatırlatan Murat Kurum, “Kıbrıs’ın Güneyinde Rum devleti varsa, Kuzeyinde de Türk devleti vardır. KKTC vardır. Bu hiçbir şekilde değişmedi, değişmeyecektir. Çünkü Kıbrıs, bizim milli davamızdır. Ve biz her zaman Kıbrıs Türk'ünün yanında durduk, durmaya da devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Murat Kurum 81 ilde yaptığı hizmetleri anlattı, “Bu anlayışla ‘Sadece İstanbul’ diyerek, İstanbul’un sorunlarını çözmek için 1 Nisan’dan itibaren sahada olacağız” dedi. İstanbul’un 5 yıllık bir fetret döneminde olduğunu belirten Kurum, “İstanbul’u Türkiye Yüzyılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayal ettiği o muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak adımlar kararlılıkla atacağız.” diye devam etti.

“Vatandaşımız bizi nerede görmek istiyorsa, orada olacağız” diyen Kurum, konuşmasını şu cümlelerle tamamladı: “Eser siyaseti ve hizmet siyaseti yapacağız. Bu şehrin bekleyen sorunları var ve biz, evvela bu sorunlara köklü çözüm üretmek üzere geliyoruz. İstanbul’u afetlere karşı daha dirençli hale getirmek, olası bir depremi en az hasarla atlatabilmek için tüm planlarımızı uygulayacağız.”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Beyoğlu’nda düzenlenen Kuzey Kıbrıs’ı İstanbul’da Yaşamak Fotoğraf Sergisi’nin açılış törenine katıldı.

Murat Kurum konuşmasına, “Sizleri; en kalbi duygularımla sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bizim medeniyetimizde, ‘Ramazan sofrası, ahiret kardeşliğidir.’ Bu yüzden bugün buradaki atmosfer, sizler, Kıbrıslı kardeşlerimiz; kalbimize, gönlümüze, yüreğimize; huzur, mutluluk ve muhabbet veriyor.” ifadeleriyle başladı.

“İyi ki Kıbrıs var, iyi ki Kıbrıslılar var” diyen Kurum, “Bu vesileyle sizlerin şahsında Lefkoşa’dan Gazimağusa’ya, Girne’den Güzelyurt’a, Maraş’tan Karpaz’a kadar tüm Kıbrıs’a selamlarımı gönderiyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Kıbrıs var, iyi ki Kıbrıslılar var. Ben bu güzel buluşma için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ramazan-ı Şerif’inizi tebrik ediyorum. Hepiniz; hoş geldiniz, şeref verdiniz, safalar getirdiniz.” şeklinde konuştu.

“Kıbrıs Türk’ünün azmi ve dirayeti Türkiye için gurur kaynağıdır”

Murat Kurum, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’ndaki tarihi zaferi hatırlattı. Kıbrıs Türklerinin istiklaline ve istikbaline sahip çıktıklarını vurgulayan Kurum, “Ben ne zaman sizlerle buluşsam, ne zaman sizleri böyle karşımda görsem, Kıbrıs’ımızın nasıl kurtulduğu aklıma düşer. Öyle ki Kıbrıs’ımızın kurtuluşu her şeyden önce Kıbrıs Türk halkının mazisinde şanlı bir sayfadır, şanlı bir dönüm noktasıdır. Kıbrıs’ın asil halkı; geçmişte yaşanan belirsizliklere, zulümlere, işkencelere rağmen mücadelesinden asla vazgeçmemiş, on yıllarca Rumlara karşı korkusuzca direnmiştir. Can vermiş ama asla hürriyetinden, egemenliğinden taviz vermemiştir. Boyun eğmemiştir. Kıbrıslılar yurt edindiği, memleket bildiği toprakları hiçbir zaman bırakmamıştır. Ve 1974 Barış Harekâtı ile bu şanlı mücadele, Mehmetçiğimizin ve Kıbrıs Türk’ü kardeşlerimizin kahramanlığıyla yerini kutlu bir zafere bırakmıştır. O günden bugüne sizler, Kıbrıs Türk’ü soydaşlarımız; istiklaline ve istikbaline sonuna kadar sahip çıkıyor, bu zaferin haklı gururunu yaşıyorsunuz. Bizim için de hak ve eşitlik mücadelesinde nice zorluklara göğüs geren Kıbrıs Türk’ünün azmi ve dirayeti, ayrılmaz parçası olduğu Türkiye için gurur kaynağıdır, iftihar kaynağıdır.” cümlelerini kurdu.

“Kıbrıs bizim milli davamızdır. Güneyde Rum devleti varsa Kuzeyinde de Türk devleti var”

Kuzey Kıbrıs’ın dünya ülkeleri tarafından tanınması gerektiğini belirten Kurum, Kıbrıs davasının Türkiye’nin davası olduğunu söyledi. Kıbrıs’ın 100’den fazla ülke ile ticaret ve turizm bağı olduğuna dikkat çeken Kurum, “Her Kıbrıs meselesi gündeme geldiğinde elbette ki KKTC’nin dünyada tanınması hususu da gündeme geliyor. Bugün KKTC, Ada’nın iki eşit parçasından biridir. Toprağıyla, nüfusuyla, demokrasisiyle, ticaretiyle, turizmiyle her alanda bir devlet olma hakkına ve hukukuna sahiptir. Her ne kadar bu gerçeği Rum tarafı sulandırmak istese de, bu böyledir ve böyle de olmaya devam edecektir. İşte bugün 144 ülkeden öğrencinin bulunduğu, 100’den fazla ülkeyle ticari ilişkilerin olduğu ve yine 100’den fazla ülkeden turistin geldiği KKTC, zaten dünyanın bildiği, tanıdığı bir coğrafyadır, yerdir. Kıbrıs’ın Güneyinde Rum devleti varsa, Kuzeyinde de Türk devleti vardır. KKTC vardır. Ve bu hiçbir şekilde değişmedi, değişmeyecektir. Çünkü Kıbrıs, bizim milli davamızdır. Ve biz her zaman Kıbrıs Türk'ünün yanında durduk, durmaya da devam edeceğiz. Maraş’ın açılımı da dahil olmak üzere birlikte attığımız tarihi adımlarla milli davamızı yüceltmeye ve yükseltmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; haksız ve hukuksuz tüm ambargolara rağmen biz Kıbrıs’ı Doğu Akdeniz’in incisi yapacağız, gözdesi yapacağız, bambaşka bir cazibe merkezi haline getireceğiz.” dedi.

“1 Nisan’dan itibaren acil eylem planlarıyla iş başına geçeceğiz”

Murat Kurum, Bakanlık yaptığı 5 yıl 81 ilde yaptığı hizmetleri hatırlattı ve şimdi, aynı anlayışla İstanbul için çalışacaklarının altını çizdi. Kurum, “Biz şuna inanıyoruz; İstanbul bizim ülkemizin kalbi, ekonomimizin lokomotifi, medeniyetimizin başkentidir. Bu şehir ne kadar güçlüyse Türkiye ve KKTC o kadar güçlüdür. Biz aynı anlayışla, İstanbullu kardeşlerimize hizmet etmek, eser üretmek için kutlu bir yolculuğa çıktık. Bizler tarihimizden aldığımız güç ve ilhamla, bu şehre değer katmak için 31 Mart akşamı geliyoruz. Nasıl ki 81 ilimizde gece gündüz demeden tüm sorunlarını çözmek için koştuysak, şimdi de İstanbul’umuzun problemleri için koşacağız, üreteceğiz, çalışacağız. Eser siyaseti ve hizmet siyaseti yapacağız. Bu şehrin bekleyen sorunları var ve biz, evvela bu sorunlara köklü çözüm üretmek üzere geliyoruz. Bu sorunların başında da sizler de çok iyi biliyorsunuz, kentsel dönüşüm ve ulaşım geliyor. 31 Mart’ta İstanbullular bize yetki verdikten hemen sonra, 1 Nisan’dan itibaren acil eylem planlarıyla iş başına geçeceğiz. İstanbul’u afetlere karşı daha dirençli hale getirmek, olası bir depremi en az hasarla atlatabilmek için tüm planlarımızı uygulayacağız. Kentsel dönüşümdeki adımlarımızı kararlı bir şekilde atacağız. Bundan önce Elazığ, Malatya, İzmir depremlerinde yaptıysak, Bartın, Kastamonu, Rize, Giresun’da nasıl söz verip yaptıysak, asrın felaketinde 3 ayda nasıl 180 bin konutun inşasını nasıl başlattıysak, İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar el ele vereceğiz ve deprem korkusunu tamamen bitireceğiz.” şeklinde konuştu.