Maltepe'de Trafik Kazası Sonrası Denetim Sıklaştı

20 Ekim tarihinde Maltepe'de hafriyat kamyonunun bir polisle bekçiye çarpması sonucu meydana gelen ağır kaza, trafik güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bu talihsiz olayın ardından, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazanın yaşandığı bölgede denetim gerçekleştirdi.

Kaymakam Bahri Tiryaki'nin Denetimlere Katılımı ve Açıklamaları

Büyükyalı köprüsünün altında yapılan bu denetimlere Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki de katıldı. Tiryaki, meydana gelen kazayı hatırlatarak, trafikte gerekli güvenlik tedbirlerinin artırılması gerektiğine vurgu yaptı. Araç içerisinde emniyet kemerinin takılıp takılmadığını kontrol etmek, bu denetimlerin ana hedeflerinden biriydi.

Emniyet Kemerinin Önemi

Kaymakam Tiryaki, denetim sırasında emniyet kemerinin önemine dair açıklamalarda bulundu. Sadece sürücü ve ön koltuktaki yolcuların değil, arka koltukta oturan yolcuların da emniyet kemerini takmalarının hayati önem taşıdığını belirtti.

Trafikte Farkındalık ve Kurallar

Tiryaki, trafikte yaşanan kazaların önlenmesi adına toplumsal bir farkındalık oluşturulması gerektiğini ifade etti. Trafik polislerinin günün her saati görev başında olduğunu ve trafik kurallarına sıkı sıkıya uyulması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, yaya geçitlerinde yayaların önceliğinin unutulmamalı, emniyet kemerinin her daim takılması gerektiğini söyledi.

İlçe Emniyet Müdürü Ali Kesikoğlu'nun Katılımı

Denetimlere Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Ali Kesikoğlu da eşlik etti. Kesikoğlu, trafikte alınan tedbirlerin ve kuralların sadece sürücüler için değil, tüm toplum için hayati önem taşıdığını belirtti.