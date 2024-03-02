İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İHH İnsani Yardım Vakfı’nı ziyaret etti.

“Katil İsrail’i buradan bir kez daha lanetliyorum” diyen Kurum, “Elbet bir gün Kudüs’ün yüzü gülecek. Elbet bir gün geleceğe ümitle bakacaklar ve biz Türkiye olarak hiçbir zaman Kudüs’ü Gazze’yi yalnız bırakmayacağız. Ne pahasına olursa olsun, aç da kalsak açıkta da kalsak, Gazze’nin yanında olmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

İstanbul’da kalıcı dönüşümün gerçekleştirileceğini söyleyen Kurum, “Nasıl afetlerde beraber, omuz omuza çalışıyorsak burada da olası afetler için her türlü hazırlığı sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte yapacağız. Sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte Allah göstermesin yarın deprem olacakmış gibi hazırlıklı olacağız. Ama bir taraftan da kalıcı dönüşümlerimizi gerçekleştireceğiz.” dedi.

“İstanbul olmazsa, Türkiye olmaz” şeklinde konuşan Murat Kurum, “31 Mart'ta bir tarafta Gazze'ye yardım ulaştırmak için mücadele edenler, bir tarafta da kirli pazarlıklarla, kapı arkasında ülkenin birliğine beraberliğine kastedenler var. O yüzden 31 Mart seçimleri sadece İstanbul'u ilgilendiren bir seçim değildir. 31 Mart seçimleri aynı zamanda tüm dünya mazlumlarının umutla beklediği bir seçimdir.” ifadelerine yer verdi.