Kurum: 5 yılda denizi bile kuruttular

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Sarıyer’de olta balıkçıları ile bir araya geldi.

“5 yılda denizi bile kuruttular.” diyen bir vatandaşla sohbet eden Murat Kurum, mevcut yönetimin Marmara’nın temizlenmesi için imzaladığı protokole uymadığını belirtti. Müsilajla mücadele için Marmara genelinde seferberlik ilan ettiklerini söyleyen Kurum, “Marmara belediyelerinin hepsini birleştirdik, müsilajı temizlemek için gece gündüz çalıştık. Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak bütün Marmara ile protokol yaptık. Bu müsilajı bir daha görmek istemiyorsak eğer hızlı bir şekilde arıtma tesislerinin yapılması, ön arıtma olanları da ileri biyolojik arıtmaya taşımamız lazım. Burası nefes alamıyor. Deniz, canlılar nefes alamıyor. Biyoçeşitlilik kayboluyor. Müdahale etmezsek daha vahim sonuçlara gideceğini de bilim insanları söylüyor. Ama maalesef İBB yönetimi protokol imzalamasına rağmen bir adım atmadı. Atmadıkları yetmiyormuş gibi ‘Temel atmama töreni’ yaparak tarihe geçtiler. O temel atmama töreni Marmara’nın kirliliğine katkı sağladı.” diyerek CHP’li yönetime tepki gösterdi.

Göreve gelir gelmez Marmara’yı ve Boğaz’ı temizlemek için çalışacaklarını sözlerine ekleyen Kurum, “Burası eskisinden daha güzel olacak. Bunu da sizlerle yapacağız.” dedi.

Bir başka balıkçı ise, “Sizi tebrik edeceğiz, İstanbul’u gerektiği şekilde sizinle yöneteceğiz. Arkanızdayız, yanınızdayız.” diyerek Kurum’a desteğini açıkladı.

Vatandaşlarla sohbetinde İstanbullularla hep birlikte çalışacaklarını vurgulayan Kurum, “Şu güzellikleri doyasıya yaşayabilmemiz için çalışmamız lazım, temiz tutmamız lazım. İnşallah bunu 1 Nisan sabahı Sarıyer’de Hüseyin Başkan ile yapacağız. Büyükşehir ile buraya her türlü desteği vereceğiz. Hem olta balıkçılığı için hem Marmara’mız için omuz omuza çalışacağız.” dedi.

Olta balıkçıları için kabinler yapılacağını belirten Kurum, “Malzemelerinizi koyabileceğiniz yerler olacak. Sahilde yapamıyorsak sahilin karşısında bir yerde yapacağız. Bu büyük bir ihtiyaç, bu talep çok geldi bize. İnşallah 1 Nisan’dan sonra beraber yapacağız.” ifadelerini kullandı.