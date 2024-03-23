Kurum: 31 Mart'ın provasını yapacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, 24 Mart Pazar günü düzenlenecek ‘Yeniden Büyük İstanbul Mitingi’ öncesi basın açıklaması yaptı.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenecek olan mitingde 31 Mart zaferinin provasını yapacaklarını dile getiren Kurum, “ ‘Yeniden İstanbul’, ‘Sadece İstanbul’ diyerek milletimizle, esnafımızla, vatandaşımızla kucaklaşıyoruz. İnşallah 31 Mart'ta kazanacağımız zafer öncesi yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, buradaki tüm ilçe belediye başkanlarımızla, Cumhur İttifakı’mızla birlikte Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde olacağız. 31 Mart'ın provasını yapacağımız, hep birlikte o coşkuyu, o birliği, o beraberliği yaşayacağımız kutlu bir güne hazırlanıyoruz, heyecanlıyız.” dedi. İstanbulluların İBB’deki değişimin bir an önce olmasını istediğini vurgulayan Kurum, “Yarın bayraklarıyla, çocuklarıyla bir bayram havasında buraya gelecekler ve bu coşkuyu hep birlikte yaşayacağız. Hep birlikte bu şehre, kutlu şehre sahip çıkacağız. Şehrimizin geleceğine sahip çıkacağız.” şeklinde konuştu.

24 Mart’ta düzenlenecek ‘Yeniden Büyük İstanbul Mitingi’ne tüm vatandaşları davet eden Kurum, “Teşkilatlarımızla birlikte 76 gündür tüm vekillerimiz, belediye başkanlarımız sahadayız. Hayallerimizi, projelerimizi anlatıyoruz. Yarın da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle saat 14.00’te burada bu coşkuyu hep birlikte yaşayacağız. 31 Mart akşamı Saraçhane'de yapacağımız bayramın bir provası olacak. Biz buraya tüm kardeşlerimizi davet ediyoruz. Bu coşkuya tüm İstanbul'u davet ediyoruz. Hangi partiden olursa olsun burada hep birlikte bu coşkuyu yaşayalım istiyoruz. Çünkü bu İstanbul coşkusu olacak. Çünkü bu buradaki birlik beraberlik İstanbul'un geleceği adına karar vereceğimiz sürecin sevinci olacak. Dolayısıyla bu sevinçle biz herkesi bu yolda yürümeye davet ediyoruz.” dedi.