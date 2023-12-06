Kartal'da Asırlık Çınar Ağaçlarına Önce Tomografi Sonra Budama

Kartal Belediyesi Zabıta ekiplerinin de çevrede güvenlik önlemi aldığı çalışmalar sırasında caddenin bazı bölümleri yaya trafiğine kapatıldı.

Ağaçlardan kesilen büyük dallar, yerde görevli olan ekipler tarafından daha küçük parçalara bölündü. Devrilme ve diğer binalara zarar verme olasılığı bulunan büyük dallar ise yine görevli ekipler tarafından budanarak ağaçların ömrü uzatıldı.

Fırtınalı Havalarda Tehdit Oluşturuyordu

Geçtiğimiz aylarda Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Ankara Caddesi boyunca uzanan çınar ağaçlarına ‘Akustik Tomografi’ uygulamasını gerçekleştirmişti. Ses dalgalarının ağaç gövdeleri içindeki hareketlerini detaylı bir şekilde analiz eden ekipler, ağaçların iç yapısını ortaya koyup zayıf noktalarını belirlemişti.

Ağaçların kökünden tepe noktasına kadar olan bölgelerinde oluşabilecek sorunların yanı sıra; sağlık durumu kötü olan ve devrilme riski taşıyan dallar ile ağaçların belirlenmesiyle hem iyileştirme çalışmaları için bilgi edinilmiş hem de budama yapılması gerektiği tespit edilmişti.

Kartal Belediyesi’nin çalışma ve tespitlerinin ardından, sorumluluk alanı olması sebebi ile konu İBB’ye bildirildi. İBB ekipleri de budama yapılması gereken alanda çalışmalarını gerçekleştirdi. Çalışmalar sırasında kuş yuvalarının zarar görmemesi için de ekipler, dalları titizlikle budayarak yuvaların zarar görmesinin önüne geçti.

Başkan Gökhan Yüksel: “Ekiplerimiz Tarafından Ağaçların Adeta İçi Okundu”

Mavisi ile, yeşili ile yenilenen ve projesi tamamlanan cadde, sokak ve meydanları ile modern bir kent ortaya koymak için belediyenin tüm birimleriyle birlikte aralıksız çalıştıklarını belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ise konuya ilişkin şunları kaydetti: “Söz konusu asırlık çınar ağaçları için geçtiğimiz Eylül ayında Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından da çok önemli bir çalışma gerçekleştirmiştik. “Akustik Tomografi” adı verilen bir yöntemle Kartal’ın en yoğun caddelerinden biri olan Ankara Caddesi’ndeki ağaçlar, belediyemizin ekipleri tarafından tek tek incelenmiş ve sağlık durumları ayrıntılı olarak ortaya çıkartılmıştı.

Ağaçlarımızın adeta röntgenini çektiğimiz çalışma sayesinde, budanmaları gerektiğini ve bazı dallarının aşırı şekilde büyüyerek tehdit oluşturduğunu tespit ettik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan cadde için talep ettiğimiz budama çalışması da ağaçların uykuda olduğu dönemde İBB ekipleri tarafından ve ekiplerimizin de desteğiyle başarıyla gerçekleştirildi. Bahar geldiğinde yeniden yeşerecek olan ağaçlarımız, bu sayede çok daha uzun yıllar yaşayabilecek.”