Kartal Belediyesi Satranç Akademisi Yeni Dönem Satranç Kursu Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya, çok sayıda satranç öğrencisi ve velisi katıldı. Toplantıda, Türkiye Satranç Federasyonu Sancaktepe İlçe Yöneticisi Melik Özçakar, öğrencilere ve ailelere satranç kursu ile ilgili bilgi verdi.

“Satranç, Bir Oyunun Ötesindedir”

Ailelere çocuklarına satranç oyununu sevdirme özverisi için teşekkürlerini sunan Özçakar, satranç oyununun çocukların kişisel gelişimine sağladığı katkıya dikkat çekerek, “Satranç, sadece bir oyunun ötesindedir. Bu oyun, çocukların bilişsel gelişimine büyük katkılarda bulunur. Analitik düşünce, sabır, konsantrasyon ve stratejik planlama gibi becerilerinizi bu oyun sayesinde geliştirebilirsiniz. Ayrıca, matematiksel ve mantıksal düşünme yeteneklerinizi güçlendirerek akademik başarılarınızı destekleyebilirsiniz. Veliler olarak, çocuklarınızın bu akademiye katılımını teşvik ettiğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Onlara bu fırsatı sunarak, kişisel gelişimlerine önemli bir katkıda bulunuyorsunuz. Yeni eğitim yılında, çocuklarımızın burada öğrenecekleriyle büyüdüklerini ve geliştiklerini görmek için sabırsızlanıyoruz. Hep birlikte, onları satrançla tanıştırarak bu harika deneyimi yaşamalarını sağlayacağız.” ifadelerini kullandı. Toplantı sonunda ise, tüm öğrencilere, satranç takımı dağıtıldı.

Kartal Belediyesi Satranç Akademisi verilecek olan kurslar ile her Pazar günü saat 9.00- 13.00 saatleri arasında satranç öğrencilerini ağırlamaya devam edecek.