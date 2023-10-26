Kartal Belediyesi Aşevi’nden İhtiyaç Sahiplerinin Sofralarına Uzanan Yolculuk

Kartal Belediyesi Neriman-Sami Türdoğan Aşevi’nde hazırlanan ve sofralara uzanan yemeklerin yolculuğu her gün yoğun hummalı bir çalışma ile yürütülüyor. Rutin olarak her sabah çorbadan poğaçaya, pideden paketlenmiş hazır yemeğe kadar pek çok üretimin yapıldığı aşevinde mesai, sabah saat 04.00’te başlıyor. Malzemelerin soğuk depolardan alınması ile başlayan zorlu üretim sürecinde, usta aşçıların hijyenik ortamda hazırladıkları sıcak yemekler özel paketleme sistemi ile sıcaklıkları korunarak nakledilmeye hazır hale getiriliyor. Özel kutularda 5 saat boyunca ısısı korunan yemekler böylece ihtiyaç sahibi ailelere sıcak sıcak servis ediliyor.

Kartal Belediyesi’ne bağlı kreşlere ve ihtiyaç sahibi ailelere bu şekilde ulaştırılan yemekler özel servis araçları ile her gün dağıtılıyor. Aşevinde her gün Kartal Belediyesi kreşleri için kahvaltı, öğle ve ikindi ara öğün olarak aşevinden 3 öğün sıcak yemek çıkıyor.

Toplumsal Dayanışmanın En Güzel Örneklerinden Biri

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ilçede ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılan yemeklerin aşevinde titizle hazırlandığını ifade ederek, “Toplumsal dayanışmanın örneklerinden biri olan Aşevi ve Gıda Bankası ile komşularımızın her zaman yanındayız. İhtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere ekiplerimiz tarafından yapılan yemekler ile bir nebze olsun komşularımıza destek olmak istiyoruz. Kartal’da ihtiyaç sahibi komşularımızın sofralarına uzanan yolculuğun bizim içinde tatlı bir yorgunluğu ve mutluluğu var. Mesai arkadaşlarımızın günün ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalarına başlayarak yaptığı yemekler ihtiyaç sahibi komşularımıza dağıtılırken, iş yerine yetişmeye çalışan vatandaşlarımıza, üniversiteye giden öğrencilerimize de yaptığımız çorba ikramlarıyla onların güne başlamalarına destek oluyoruz. Diğer yandan hayırsever vatandaşlarımız ile gönül köprüsü kurarak ‘Sofraya bir tabak da sizden’ diyerek desteklediği çalışmalarımızla birlikte ilçemizde tüm komşularımıza destek oluyoruz. Gıda Bankası ile de ihtiyaç sahibi komşularımızın ihtiyaçları doğrultusunda yardımlarımızı yapıyoruz.” dedi.

Sıcak Zincir Bozulmuyor

Maddi olanaksızlık veya sağlık nedenleri ile Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvuran 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara da yine aşevinde hazırlanmış yemekler her gün sıcak bir şekilde servis ediliyor. Hali hazırda her gün 90 haneye 270 porsiyon sıcak yemeğin hazırlandığı Neriman-Sami Türkdoğan Aşevinde, cenaze ve taziye hizmetleri içinde üretim yapılıyor. Vefat eden Kartallı vatandaşların yakınlarının Komşu İletişim Merkezi’ni arayıp talep açmaları halinde taziye evine aşevi tarafından pide ve ayran gönderiliyor.

Aşevi Çorbası İçleri Isıtıyor

İhtiyaç sahibi Kartallı vatandaşların sofraları boş kalmasın diye her gün 60 personel ile sabahın ilk ışıklarından itibaren çalışmaya başlayan Aşevi’nde yapılan çorba, mobil ikram araçları ile vatandaşlara ulaştırılıyor. Özellikle kış aylarında mobil ikram araçları ile metro istasyonlarının giriş ve çıkışlarında konumlanarak işe giden Kartallı vatandaşlara ve Kartal’da bulunan üniversitelerin önlerinde öğrencilere sıcak çorba ikramı yapılıyor.

Deprem Bölgesinde De Hizmet Verdiler

Neriman-Sami Türkdoğan Aşevi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren mobil ikram araçları, Şubat ayında yaşanan deprem felaketinden sonra üç ay boyunca deprem bölgesinde depremzede vatandaşlara da hizmet verdi. Depremin yıktığı Hatay’da dönüşümlü olarak 4 personel ile üç ay boyunca sıcak yemek çıkaran Neriman-Sami Türkdoğan Aşevi personelleri Kartal’ın yardım elini depremzedelere uzattı.

Sofraya Bir Tabak Da Sizden

Kartal Belediyesi Neriman-Sami Türkdoğan Aşevi’ne bağlı faaliyet gösteren Gıda Bankası’nda da her gün yoğun bir mesai yapılıyor. Kartallı vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının bağışları ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere, içinde çocuk bakım ürünlerinin ve gıda ürünlerinin bulunduğu yardım kolileri Gıda Bankası’nda hazırlanıyor. Bağışçı olmak isteyen vatandaşlar; 444 4 578 Komşu iletişim Merkezi’ni arayarak veya Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binası Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvurarak sofraya bir tabak daha ekleyebiliyor.