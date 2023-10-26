Kartal Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Güçlenmeye Devam Ediyor

Son olarak gönüllülere yönelik 3 haftalık bir eğitim programı başlatan Afet İşleri Müdürlüğü, program kapsamında; iple kurtarma, külte çekme-kaldırma ve arama kurtarma yöntemlerini ele alıyor.

Eğitimler, deprem ve afet durumlarında hayati önem taşıyan becerileri kazanmalarını amaçlayan katılımcılara yönelik olarak düzenleniyor. Katılımcılar, uzman eğitmenler rehberliğinde, zorlu koşullarda kurtarma ve yardım çalışmalarını etkili bir şekilde gerçekleştirebilmek için gerekli olan temel yetenekleri öğreniyor. Eğitim programının, gönüllülere pratik bilgiler kazandırarak, acil durumlarda etkili bir şekilde hareket etmelerini sağlamayı hedeflediği belirtiliyor. Katılımcılar, gerçekleşecek olan senaryo çalışmalarıyla, sahada karşılaşabilecekleri durumları en iyi şekilde değerlendirme ve çözme yeteneklerini geliştirme fırsatı buluyor. Kartal Belediyesi, eğitim programlarıyla birlikte, toplumun afetlere karşı hazırlıklı olmasını ve acil durumlar karşısında etkili bir şekilde hareket etmesini sağlamak amacıyla önemli bir adım daha atmış oluyor.

Başkan Gökhan Yüksel’den Tüm Ekibe Teşekkür

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, eğitim programıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kartal Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın can güvenliğini en üst düzeyde sağlamak amacıyla sürekli olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Oluşabilecek acil durumlarda hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebilmek için Arama Kurtarma ekibimizi sürekli olarak güçlendiriyoruz. Bu eğitimlerle, gönüllülerimizi en iyi şekilde yetiştirerek, toplumumuzun güvenliği için bir adım daha atmış olacağız. Her bir gönüllümüz, olası afet durumlarında komşularımızın güvencesi olacak, ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde yardım elini uzatacaktır. Unutmayalım ki, afetler karşısında hazırlıklı olmak, toplum olarak birlikte hareket etmek büyük önem taşır. Bu vesileyle, eğitim programımızı başarıyla tamamlayacak olan gönüllülerimize şimdiden teşekkür ediyor, hep birlikte daha güvenli bir Kartal için el birliğiyle çalışacağımıza olan inancımı belirtmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.