Kartal Belediye Kreşlerinde Cumhuriyet Bayramı Coşkusu Yaşandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in 100. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında Kartal Belediyesi’ne bağlı kreşler, kutlama programları düzenlendi.

Kartal Belediyesi Soğanlık Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kutlama, 3 ayrı grup halinde yapıldı.

Sabah saat 09.30’da başlayan ilk kutlamaya Atalar Merkez, Begüm Yavuz ve Kordonboyu Kreşlerinde eğitim gören minikler katıldı.

Saat 11.30 ila 12.30 saatleri arasında düzenlenen kutlamalara ise Kastamonulu Şerife Bacı, Sabiha Bengütaş, Cumhuriyet 1, Hürriyet ve Cumhuriyet 2 kreşleri katıldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in de katıldığı, günün 3. programına ise Mevhibe İnönü, Soğanlık Orta, Uğur Mumcu, Gümüşpınar, Soğanlık Yeni ve Zübeyde Hanım kreşine devam eden minikler katılarak renkli gösterilerini sundu.

Kutlamalara Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, Kartal Belediye Meclisi Üyesi Eray Nergis, Kartal’ın mahalle muhtarları, Kartallı vatandaşlar ve veliler katıldı.

Şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kutlama programında, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

Kartal Belediyesi’nin; sahip olduğu 15 kreş ile Türkiye’de en fazla kreşe sahip olan ilçe belediyesi olduğunu vurgulayan Aydın, Kartal Belediyesi kreşlerine devam eden minik öğrencilerin hem aldıkları eğitimle hem de kreşlerin olanakları ile şanslı olduklarını ve okul hayatına daha kolay uyum sağladıklarını vurguladı.

Kutlama programının devamında kreşli minikler, hazırladıkları birbirinden renkli ve özel gösterileri sundular. Korodan, halk oyunlarına, aerobikten ritim gösterisine pek çok farklı gösteri gerçekleştirilen çocuklar, gösterilerin sonunda Türk Bayrağı açarak büyük alkış aldılar.

“Onların Masumluğu Bize Daha İyi Bir Kartal, Daha İyi Bir İstanbul İçin Sorumluluk Yüklüyor”

Kutlama programına katılan Başkan Gökhan Yüksel ise sahneye çıkarak kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

Başkan Yüksel, çocukların umudumuz olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: “Cumhuriyet’in en kıymetli kazanımlarından eğitim ve öğretimin ne kadar kıymetli olduğunun farkındayız ve omuzlarımızdaki yükün de ağır olduğunu her vakit hissediyoruz.

Kreş buluşmalarında ve etkinliklerde de çocuklarımızın enerjisi bize güç katıyor ve daha fazla çalışmamız gerektiğini bize hatırlatıyor. Onların masumluğu bize daha iyi bir Kartal, daha iyi bir İstanbul için sorumluluk yüklüyor. Burada çocuklardaki umudu gördükçe daha fazla çalışma gereği hissediyoruz üzerimizde. Bugün izlediğimiz gösterileri de bizi çok duygulandırdı, çok umutlandırdı. Ata’mızın hediyesi Cumhuriyet’in 100. yılını çoluk çocuk, genç yaşlı tüm komşularımızla kutlamak ayrı bir gurur, apayrı bir heyecan bizler için.

“5 Tane Daha Kreş Hedefimiz Var”

15 kreşimiz var ve Büyükşehir de 150 kreş hedefi ortaya koydu. Bunlardan 3 tanesi Büyükşehir tarafından Kartal’a kazandırıldı.

5 tane daha kreş hedefimiz var. Onun dışında çocukların büyüdükleri zaman gidebilecekleri sanat akademisi, spor akademisi gibi kurumları ve çocukların alabilecekleri eğitimleri de planlamaya çalışıyoruz.

Bu dönem Mustafa Necati Destek Eğitim Kursu projesi yapalım istedik. 2 yıldır başlattık.

Merkezimizde Lise ve üniversiteye hazırlık kurslarımız var. Liseye hazırlanan çocuklarımızdan biri Türkiye birincisi oldu. Biz böyle bir hedefle yola çıkmamıştık; ama çocuklarımızdan biri Türkiye birincisi olunca omuzlarımızdaki yük arttı. Yalı-Yunus-Toplsevi Kültür Merkezimiz açıldığında kurs merkezi kapasitemiz 2 kat daha artacak.

Burada çocuklarımızı böyle görünce hem heyecanlanıyoruz hem de hevesleniyoruz. Onlar için yeni yollar, yeni parklar, yeni projeler gerçekleştiriyoruz.”