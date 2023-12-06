Kadınlar Maltepe’nin sevgi sofralarında bir araya geliyor

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç çalışmaya katılarak kadınlar ile bir araya geldi. Kadınların toplumsal yaşamda yer almalarının ve desteklenmelerinin önemine dikkat çeken Kılıç, Maltepe Belediyesi’nde görev yapan müdürlerin yarısının kadın yöneticilerden oluştuğunu, iki kadın belediye başkan yardımcısının görev yaptığının altını çizerek “Maltepe’deki hayatı ve geleceği planlarken kadınların da sözü, önerisi, eleştirisi olsun. Kadınların kocaman bir imzası olsun.” dedi.

ÇALIŞMAYA BİLİM İNSANLARI KATKI SUNACAK

Kılıç, Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün organize ettiği atölye çalışmasına çok değerli bilim insanlarının katkı sunacağını söyledi. İslamiyet’ten önce, 4 bin yıl önce Türkler’in kadın hükümdarlarının bulunduğunu, kadınların orduları yönettiğini anımsatan Kılıç “Bu kadar değer verilen bir tarihten günümüze Türkiye’ye geldiğimizde kadın cinayetlerinde yüzde bin beş yüz bir artış olmuşsa önce biz erkeklerin ve sizlerin şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Ne oldu da bu toplumun çivisi yerinden çıktı” diye sordu.

KIZ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Kız çocuklarının eğitimine daha fazla önem verilmesi gerektiğini hatırlatan Kılıç “En büyük bilezik kızlarınıza verdiğiniz eğitim olacak. Kızlarımızın geleceğini karartmak istemiyorsak, Atatürk’ün bizlere bıraktığı laik, demokratik cumhuriyetin geleceğini karartmak istemiyorsak, aydınlık gözlerle bakacak kızlarımızın eğitimine önem vereceğiz.” diye konuştu.

BABAANNESİ BESER HATUN’UN MÜCADELE İLE GEÇEN HAYATINI PAYLAŞTI

Kadınların isterse bir çok şeyi değiştirebileceklerini ifade eden Kılıç, babaannesi Beser Hatun’un mücadele ile geçen yaşam hikayesini, kendi yaşamına etkilerini ve kadınlara yönelik yürüttüğü politikalardaki etkisini paylaştı. Anne babasının kendisi çocuk yaşındayken çalışmak için Almanya’ya gittiğini, Beser Hatun tarafından büyütülüp yetiştirildiğini paylaşan Kılıç, “Babaannem eğitime büyük önem verirdi. Bana sen okula gideceksin derdi. Bana hayat dersi verdi. Hayvan, doğa, insan sevgisini, aile ahlakını büyüğe saygıyı, küçüğe sevgiyi ondan öğrendim. O olmasa Ali Kılıç da olmazdı. Bu ailenin kalkınmasını bir kadına borçluyuz.” şeklinde konuştu.