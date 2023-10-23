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İstanbul'da su kesintisi ! İSKİ'den kötü haber, Ataşehir, Beykoz, Kartal, Küçükçekmece

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İstanbul'da su kesintisi ! İSKİ'den kötü haber, Ataşehir, Beykoz, Kartal, Küçükçekmece
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte İstanbul' da bugün su kesintisi yaşayacak ilçeler açıklandı. Başta Ataşehir, Beykoz, Kartal, Küçükçekmece olmak üzere birçok ilçedeki su kesintisi hayatı olumsuz etkileyecek

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte İstanbul' da bugün su kesintisi yaşayacak ilçeler açıklandı. Başta Ataşehir, Beykoz, Kartal, Küçükçekmece olmak üzere birçok ilçedeki su kesintisi hayatı olumsuz etkileyecek.

23 Ekim Pazartesi tarihli kesinti programına göre; Ataşehir, Beykoz, Çatalca, Eyüpsultan, Kartal, Küçükçekmece' ye su verilemeyecek. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar su kesintisinin sona ereceği saati araştırıyor.

İLÇE: ATAŞEHİR

ETKİLENEN MAHALLELER: İÇERENKÖY MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 23/10/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 23/10/2023 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: BEYKOZ

ETKİLENEN MAHALLELER: TOKATKÖY MAH

AÇIKLAMA: DIĞER KAMU KURULUŞLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 23/10/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 23/10/2023 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: ÇATALCA

ETKİLENEN MAHALLELER: KALEİÇİ MAH.

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI

BAŞLAMA TARİHİ: 23/10/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 23/10/2023 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: EYÜPSULTAN

ETKİLENEN MAHALLELER: MERKEZ MAH, SAKARYA MAH, SİLAHTARAĞA MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 23/10/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 23/10/2023 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: KARTAL

ETKİLENEN MAHALLELER: GÜMÜŞPINAR MAH, UĞUR MUMCU MAH, YAKACIK YENİ MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 23/10/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 23/10/2023 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: K.ÇEKMECE

ETKİLENEN MAHALLELER: SÖĞÜTLÜ ÇEŞME MAH, TEVFİKBEY MAH, İNÖNÜ MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 23/10/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 23/10/2023 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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