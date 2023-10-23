İstanbul'da su kesintisi ! İSKİ'den kötü haber, Ataşehir, Beykoz, Kartal, Küçükçekmece

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte İstanbul' da bugün su kesintisi yaşayacak ilçeler açıklandı. Başta Ataşehir, Beykoz, Kartal, Küçükçekmece olmak üzere birçok ilçedeki su kesintisi hayatı olumsuz etkileyecek