İstanbul'da su kesintisi! Bazı ilçelere saatlerce su verilemeyecek!
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İstanbul' da bugün su kesintisi yaşayacak ilçeler açıklandı. Saatler sürecek kesinti hayatı olumsuz etkileyecek...
İstanbul' da bugün su kesintisi yaşayacak ilçeler açıklandı. Saatler sürecek kesinti hayatı olumsuz etkileyecek...
İLÇE: SİLİVRİ
ETKİLENEN MAHALLELER: KAVAKLI-STANDARTDIŞI ADRES, ORTAKÖY MAH, SELİMPAŞA MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
BAŞLAMA TARİHİ: 26/10/2023
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 26/10/2023 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kaynak:
İstanbul