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İstanbul'da su kesintisi! Bazı ilçelere saatlerce su verilemeyecek!

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İstanbul'da su kesintisi! Bazı ilçelere saatlerce su verilemeyecek!
İstanbul' da bugün su kesintisi yaşayacak ilçeler açıklandı. Saatler sürecek kesinti hayatı olumsuz etkileyecek...

İstanbul' da bugün su kesintisi yaşayacak ilçeler açıklandı. Saatler sürecek kesinti hayatı olumsuz etkileyecek...

İLÇE: SİLİVRİ

ETKİLENEN MAHALLELER: KAVAKLI-STANDARTDIŞI ADRES, ORTAKÖY MAH, SELİMPAŞA MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI

BAŞLAMA TARİHİ: 26/10/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 26/10/2023 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kaynak:Haber Kaynağı

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