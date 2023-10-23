İstanbul'da İsrail Protestoları: 9 Şüpheli Serbest Kaldı

İstanbul, son dönemde İsrail ile ilgili yaşananlar nedeniyle birçok protestoya ev sahipliği yaptı. Özellikle İsrail'in Filistin'e yönelik hareketleri sonrası ortaya çıkan bu protestolarda zaman zaman tansiyon yükseldi.

Beşiktaş Levent'te Gerilimli Anlar

17 Ekim'de İstanbul, Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluğu önünde büyük bir kalabalığın toplandığına şahit oldu. Filistin'e yapılan saldırıları kınamak ve tepkilerini göstermek isteyen bu kalabalık, zamanla polisle karşı karşıya geldi. Protesto esnasında bazı gruplar, emniyet güçlerine ve çevredeki yapıtlara saldırıda bulundu.

Konsolosluk Binasına Yönelik Girişimler

Olayın tansiyonunun artmasıyla birlikte bazı kişiler, İsrail Başkonsolosluğu'na girmeye çalıştı. Bu girişimler, polis bariyerleriyle engellenmeye çalışılsa da, çeşitli malzemelerle saldırıda bulunan şüphelilere karşı önlem almak zorunda kalındı. Toplamda 6 kişi, konsolosluk binasına giriş yapmaya çalışırken ve olayları körüklerken gözaltına alındı. Bunun yanında, konsolosluk çevresinde ve yakındaki bir iş yerine saldırıda bulunan 8 şüpheli daha yakalandı.

Yakalananlar ve Adli Süreç

Olayların içinde bulunan bazı şüphelilerden üzerlerinde taş ve torpil bulundu. Bunlardan birinin havai fişek kullandığı belirlendi. Tüm bu gelişmelerin ardından bir şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan toplam 18 kişiden 9'u, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Bu şüphelilerden 8'i serbest bırakılırken, diğer 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise devam etmekte.

İstanbul Valiliği'nden Açıklama

İstanbul Valiliği, 18 Ekim'de gerçekleşen bu olaylarla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail'in Gazzeli sivillere yönelik saldırılarını protesto eden gruptan bir kişinin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirtildi. Ayrıca bu olaylar sırasında 43 polis olmak üzere toplam 63 kişinin yaralandığı ifade edildi.