İstanbul'da elektrik kesintisi! 17 ilçede elektrik yoki!

(BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamada il genelinde bugün farklı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi.

ARNAVUTKÖY

NO: 35118716



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah KANDİLLİ, SERKAN sk bölgelerinde 26/10/2023 09:00:00 - 26/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35118714



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARABURUN mah SAHİL sk / YENİKÖY mah SAHİL sk bölgelerinde 26/10/2023 09:00:00 - 26/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 35121678



İSTANBUL AVCILAR ilce -CİHANGİR mah sk bölgelerinde 26/10/2023 09:00:00 - 26/10/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35121679



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah FIRIN, KITA, MENEKŞE, ŞAMLI sk bölgelerinde 26/10/2023 13:00:00 - 26/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 35121778



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah SEMBOL sk bölgelerinde 26/10/2023 10:00:00 - 26/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 35119099



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER, YEŞİLKÖY HALKALI sk bölgelerinde 26/10/2023 09:00:00 - 26/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35119100



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI, AHMET İHSAN, BESTEKAR İZZET EFENDİ, DERVİŞ MANİZADE, HİLMİ NAİLİ, KAZIM SİLİVRİLİ, MAHİR GÜRLEK, NAİMA, SAİT FAİK ABASIYANIK, SERBESTİ, UÇAN, ZİYA ERDEM, ÇEKMECE, ŞABAN ACAR sk bölgelerinde 26/10/2023 12:00:00 - 26/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 35102019



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 31., AHMET YESEVİ, BEYTEPE, BOZTEPE, CUMHURİYET, FATİH, GAZİ, GÖZTEPE, GÜL, LÜTFÜ KIRDAR, ORHANGAZİ, UĞUR BÖCEĞİ, YEŞİLYURT sk bölgelerinde 26/10/2023 12:00:00 - 26/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35102018



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1114., 1115., 1118., 21., 26., 27., 28., 29., AHMET YESEVİ, AKBULUT, KARADENİZ, PINARTEPE, ÇALIKUŞU, İPEKYOLU sk bölgelerinde 26/10/2023 12:00:00 - 26/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35102014



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1120., 1124., AKDOĞAN, BEYTEPE, BOZTEPE, GÖZTEPE, GÜLER, GÜVEN ÇIKMAZI, LÜTFÜ KIRDAR, ONUR, ORHANGAZİ, SADABAT, UĞUR BÖCEĞİ, YEŞİLYURT, ÇAĞLAR, ÇAĞLAYAN, ŞENTEPE sk bölgelerinde 26/10/2023 12:00:00 - 26/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 35118591



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -LEVAZIM mah sk bölgelerinde 26/10/2023 10:00:00 - 26/10/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 35117079



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah ADNAN MENDERES, DOĞUŞ, FURKAN, GALİP ESMER, KARADUT, PEKMEZ, ÖZNUR sk bölgelerinde 26/10/2023 09:00:00 - 26/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35118518



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah IHLAMUR, KUŞTEPE, OSMANLI sk bölgelerinde 26/10/2023 09:00:00 - 26/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 35118515



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah SAYDAĞ sk bölgelerinde 26/10/2023 09:00:00 - 26/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35118955



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KUMBURGAZ mah GELİNCİK 4, HÜLYA, KASIMPATI 2, KOCAYEMİŞ, MERA, MİLLİYET, ÇİFTLİK 2, ÇİMEN 3 sk bölgelerinde 26/10/2023 10:00:00 - 26/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35118945



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KUMBURGAZ mah CUMHURİYET 4, DURAK, GÜFTE, MÜZİK, MİLLİYET, SANAT sk / YENİMAHALLE mah AHENK 1, CUMHURİYET 4, LEYLAK 5, MIZRAK, MİHRİCAN sk bölgelerinde 26/10/2023 10:00:00 - 26/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 35118977



İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KIZILCAALİ mah BAŞKOMUTAN ATATÜRK, KARINCA ÇIKMAZI sk bölgelerinde 26/10/2023 10:00:00 - 26/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35118989



İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KIZILCAALİ mah BAŞKOMUTAN ATATÜRK, NURHAYAT ÇIKMAZI, ORKİDE sk bölgelerinde 26/10/2023 10:00:00 - 26/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35118966



İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KIZILCAALİ mah KARAKAYA, KARAKOÇAN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 26/10/2023 10:00:00 - 26/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 35121594



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 137., 3016., 3020., 3022., 3029., 3031., 3033., 3035., 3126., AKÇABURGAZ sk bölgelerinde 26/10/2023 09:00:00 - 26/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35121654



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah MERCEDES sk bölgelerinde 26/10/2023 09:00:00 - 26/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35116937



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2639., KÜÇÜK AYAZMA sk / SELAHADDİN EYYUBİ mah 1633. sk bölgelerinde 26/10/2023 09:00:00 - 26/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35121590



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 369. sk bölgelerinde 26/10/2023 09:00:00 - 26/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35121597



İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk 3018 SOKAK bölgelerinde 26/10/2023 09:00:00 - 26/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35121728



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 118., 140. sk bölgelerinde 26/10/2023 10:00:00 - 26/10/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 35121994



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AĞAÇLI mah AĞAÇLI KÖY YOLU sk bölgelerinde 26/10/2023 09:00:00 - 26/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 35119831



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah GANİ ÇELEBİ, KOLTUKÇULAR, MERCAN HANI ÇIKMAZI, MÜHÜRDAR EMİNPAŞA, PERDAHÇILAR, SAHAFLAR BEDESTENİ, SARI HACI HASAN, TACİRLER, TAKKECİLER, TIĞCILAR, YAĞLIKÇILAR, YEŞİLDİREKLİ, YORGANCILAR, ŞEKER AHMETPAŞA sk bölgelerinde 26/10/2023 09:00:00 - 26/10/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35119835



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah ALEMŞAH, CEVAHİR BEDESTENİ, EMİRŞAH, FERACECİLER, FESÇİLER, GANİ ÇELEBİ, HACI MEMİŞ, HALICILAR ÇARŞISI, HAZIR ELBİSESİCİLER, KAZAZLAR, KESECİLER, KOLANCILAR KAPISI, KUYULU, LÜTFULLAH, ORTAKAZAZLAR, RESSAM BASMACILAR, SARI HACI HASAN, TAKKECİLER, YAĞLIKÇILAR, YEŞİLDİREKLİ, YORGANCILAR, ZENNECİLER sk bölgelerinde 26/10/2023 12:00:00 - 26/10/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 35115721



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah 1. BAYIR, CAMİ, MELEK HATUN sk / YENİDOĞAN mah 1. BAYIR, ARMAĞAN, BASAMAK, CAMİ, DAR, DİK, EGE, ENGİN, HEDİYE, KARADENİZ, KAYA, KESKİN, KIRBAŞ, SAYA OCAĞI, SİNEMA, TRAKYA, YAN, ÇAKIR, ÇINAR, ÖZKAN, ÜÇGEN sk bölgelerinde 26/10/2023 09:00:00 - 26/10/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35118233



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 832., 833., 835., 835/1., 836., 836/1., 868., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., AKŞEMSETTİN, SEFA sk bölgelerinde 26/10/2023 09:30:00 - 26/10/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 35121774



İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-HAZNEDAR mah BİLGE, KINALI, MARMARA, MERİÇ sk bölgelerinde 26/10/2023 09:00:00 - 26/10/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 35122133



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1506., ALAKARGA, BÜLBÜL, DEVE KUŞU, DR. SADIK AHMET, GÜVERCİN, MAVİKUŞ, TOY, İSKETE sk bölgelerinde 26/10/2023 09:00:00 - 26/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35118749



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 1.YILDIRIM, MUTLU, ZAFER, ÖZEN sk bölgelerinde 26/10/2023 09:00:00 - 26/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35122079



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.HURMA, 1.KIZILAY, 1.ÇİMEN, 1239. ÇIKMAZ, 2.MERİÇ, BÜLENT, DEMİR, DEMİRKAPI, EBRU, EVLİYA ÇELEBİ, KILIÇ, MASLAK ÇEŞME, MEHMET AKİF ERSOY, ORHANGAZİ, TRAKYA, YURTKUR, ÇAYIR sk bölgelerinde 26/10/2023 09:00:00 - 26/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35122081



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2.BAHAR, 323, 5.İNÖNÜ, 8.GÜL, BAHARİSTAN, BAHARİYE, DİLEK, EFES, GÜLİSTAN, MENEKŞE, POLAT, ULUBATLI HASAN, YILDIRIM sk bölgelerinde 26/10/2023 09:00:00 - 26/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 35121956



İSTANBUL SİLİVRİ ilce -FATİH ÇANTA mah MİLLET CADDESİ bölgelerinde 26/10/2023 09:00:00 - 26/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35121984



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah ABDÜLHALİK RENDA, AHMET BOZOĞLU, DOKTOR SADIK AHMET, GÖRELE, MUSTAFA BOZOĞLU, MUSTAFA CANBAZ, NECATİ ERKARA, REİS, SELCAN sk bölgelerinde 26/10/2023 09:00:00 - 26/10/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35119608



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ABDİPAŞA, ACIÇEŞME, KADIKÖY BAĞLARI sk bölgelerinde 26/10/2023 09:00:00 - 26/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35121944



İSTANBUL SİLİVRİ ilce -BEYCİLER mah VİRAN SOKAK bölgelerinde 26/10/2023 09:00:00 - 26/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35118641



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEKİRLİ mah AKINCIK, AYVAZ, BAHÇEDERE, CAMİ KUYUSU, GECEKUŞU, KURU, SEVER, TALİP ÇIKMAZI, TERSANE, UMUÇ, ÇAKILLI, ÇAKIRBEY ÇIKMAZI, ÇATALCA, ÜNLÜ ÇIKMAZI, İNCİRLİ sk / FENER mah GÖKUN, SANATSEVER, ULUŞAHİN, UĞUR BIÇAKER, YENGİ sk / KURFALLI mah AKYEL, AYDOĞMUŞ ÇIKMAZI, AYHAN, BÜYÜKAĞAÇ ÇIKMAZI, BİRGÜL, CAMİ, DEĞİRMEN BAYIRI, DİYLİK KÖPRÜ ÇIKMAZI, EMİR KÜLAL, FERDA ÇIKMAZI, FETVA, FINDIKZADE ÇIKMAZI, KALE, KAVİS, KORUÇEŞME, KUMBURGAZ, MÜREKKEP, RASATHANE, SAFRANBOLU, SANCAKTAR, SERDAR, SIHHİYE, SÜLEYMANİYE, TARLA ÇIKMAZI, TEPKİ, UĞUR BIÇAKER, VATANDAŞLIK, ÜÇGÖZLÜ, ŞENNUR sk bölgelerinde 26/10/2023 09:00:00 - 26/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35118652



İSTANBUL SİLİVRİ ilce -FENER mah GÖKUN,AKŞEMSEDDİN CADDESİ bölgelerinde 26/10/2023 09:00:00 - 26/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35121991



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AFACAN, AHENK, ALINTERİ, ASMA ÇIKMAZI, BALLICA, BAYIR, BAŞARAN, BERRAK SELEN, BEYKOZ, BORAN, BUĞRAHAN, CELİL, ENES, FLAMİNGO, FİRDEVS, GÖRGÜLÜ, GÖZLEM, GÜLBABA, GÜLBAHÇE, GÜNİZ, GÜZELBAHÇE, HUTBE, KAVAKLI, KIRLAR, KÖSE, SEHER, SOYLU, ZEMBİL, ÇANKAYA, ÜSTÜNDAĞ, İLKBAHAR, İLKBAHÇE, İNCEKUM, İSPİR, ŞENLER sk / KAVAKLI mah BEYKOZ sk bölgelerinde 26/10/2023 13:00:00 - 26/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 35121588



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2367., 2368., 2369., 2378., 2379., 2387., 2388/1., 2389., 2390., 2391., 2398., 2398/1., 2398/2., 2398/3., 2399., 2400., 2401., 2402., 2403., 2403/1., 2404., 2417., 2850., ŞEHİT EYÜP GÖNEN sk bölgelerinde 26/10/2023 09:00:00 - 26/10/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.