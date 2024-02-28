İstanbul'da bir ayda yağan yağmur bir saatte yağıyor

Esenler Belediyesi’nin, Şehir Düşünce Akademisi ile daha güvenli bir geleceğe adım atılmasına yardımcı olmak, afete dayanıklı yapılar oluşturma ve felaketler karşısında bilinçli hareket etme yetenekleri kazandırmak amacıyla başlattığı “9 Haftalık Eğitim Atölyeleri” düzenlenen sertifika programı ile sona erdi. Her hafta farklı bir konu çeşitli uzman isimlerle değerlendirilirken, seminerlerin yanı sıra eğitim atölyeleri ve forum tiyatroları da gerçekleştirilerek farkındalığın artırılması hedeflendi. Şehir ve düşünce merkezini kurmaktaki asıl amacın şehir konusunun bir beton meselesi olmadığını, bir müteahhitlik meselesi olmadığını, şehir meselesinin bir tefekkür meselesi olduğunu, tahayyül meselesi olduğunu, gerçekten bir farkındalık oluşturmak için insanları şehrin farklı yönüne dikkat çekecek çalışmayı başlattıklarını ifade eden Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Biz şehrin insani yönünü dikkate almak ve onu merkeze alarak bir şehir tahayyülü üzerine nasıl bir emek ortaya koyabiliriz diye bu çalışmaları başlattık. Şu anda şehircilik bence en temel itibariyle bir teknik boyut olmaktan öte sosyolojinin konusu. Çünkü insan bu bilgi ve teknoloji çağında bir arayışın içerisinde. Bu arayışı yaparken en çok uğraştığı şey ise mekanla kurduğu ilişki. İnsanların mekanlarındaki mutluluklarına baktığınızda şehirlerin yaşanabilirlik düzeylerine göre değil, insani ilişkilerine göre farklılık gösterdiğini görüyoruz. Çok konforlu bir şehirde yaşayabilirsiniz, hayatı kolaylaştıracak birçok unsuru içinde barındıran bir şehirde yaşayabilirsiniz ama insanlar birbirleriyle dayanışmamışsa, tanışmamışsa, birbiriyle ilişki biçimlerinde problem varsa oradaki mutluluk oranının düşük olduğunu görüyorsunuz." dedi.

"YENİ YÜZYILDA YENİ BİR ŞEHİRCİLİK REHBERİ KURULMALI"

Şehirlerin yeni bir tasavvur olarak tanımlanması gerektiğinin altını çizen Göksu, yeni yüzyılın şehircilik rehberinin oluşturulması gerektiğini vurgulayan Göksu, "Eğer yeni yüzyılın şehircilik rehberini oluşturmazsak, sadece yine betonlardan ibaret binaları dikeriz ama diktiğimiz binalar insanla konuşmayan, insana merhaba demeyen, insanla gönül bağı kurmayan binalar haline gelir. Yaşadığımız şehirlerle olan gönül bağımızı kurabilmek için gerçekten yeni yüzyılda yeni bir şehircilik rehberine, rehberliğine ihtiyacımız var. Aslında bütün bu arayışlarımız bunun içindir. İnsanların yaşadığı şehir, hayatına yön veriyor. Şehir, ya ufkunuzu kapatıyor ya ufuk açıyor, ya size gelecek veriyor ya da geleceğinizle ilgili tereddüt veriyor. O açıdan bizim yeni yüzyılda şehir trendleri ya da şehir rehberini gerçekten yeniden yazmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"ÇAĞIN ASIL SORUNU ÇEVRE SORUNLARI VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ"

Çağın sorununun değiştiğini, barınmadan öte çevre sorunları ve iklim değişikliğinin üzerinde durulması gereken en önemli konular olduğunu kaydeden Göksu, "Örneğin İstanbul’un altyapısını yeniden gözden geçirmek zorundasınız. Bir ayda yağan yağmur bir saatte yağıyor. İki, üç ayda yağan yağmur 4-5 saatte yağıyor. Bütün borularınızın devisini 3 aylık yağmura göre hesaplamışsınız ama o hesapladığınız yağmur artık 3 saatte yağıyor. Ne yapacaksınız? Her şeyi yeniden tasarlamak zorundasınız. Yeni bir kurgu gerekiyor, yeni bir okuma gerekiyor. İşte o yeni bir kurguya yeni bir okumaya bizim bir medeniyet tasavvuru eklememiz gerekiyor. Eğer biz o medeniyet tasavvurunu ekleyebilirsek, yeni rehbere katkı sağlayabilirsek fıtri olanı inşa etmiş oluruz." dedi.

İTÜ REKTÖRÜ İSMAİL KOYUNCU: ŞEHİRLER DOĞRU BİR STRATEJİYLE DOĞAL AFETLERE HAZIRLIKLI HALE GETİRİLMELİ

Şehir ve Düşünce Akademisi sertifika teslim töreninde konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, "Şehirler, uygarlıkları var eden değerler dünyasının somut anıtlarıdır. Bir ülkenin kültürel seviyesi ve yaşam kalitesi; şehir planı, altyapı yatırımları ve mimari tercihleri üzerinden okunabilir. Şehirleri, mühendislik etiği ile mimarlık etiğinin buluştuğu kapsamlı bir dinamik yapı olarak da tanımlayabiliriz. Nitekim sağlam bir altyapı, tutarlı bir şehir planlaması ve estetik bütünlük, mimar ve mühendislerin temel çalışma prensiplerinden birisidir. Mühendislik ve mimarlık alanlarında ülkemizin önde gelen bir eğitim kurumu olarak farklı alanların birbirleriyle kesişim kümeleri oluşturmasından, yani disiplinlerin birbiriyle çalışmasına çok önem veriyoruz." dedi.