İstanbul Turizminde Rekor Artış: Son On Yılda %66'lık Büyüme

Türkiye'nin incisi İstanbul, her geçen gün artan turist sayısıyla dünya turizm sahnesinde parlamaya devam ediyor. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, şehri ziyaret eden yabancı turist sayısı son on yılda %66 oranında bir artış gösterdi. 2013 yılında 10 milyon 474 bin 867 olan ziyaretçi sayısı, geçtiğimiz yıl itibarıyla 17 milyon 370 bin 30'a ulaştı.

Yıllara Göre İstanbul'a Gelen Turist Sayıları

İstanbul, her yıl farklı dinamiklerle değişen turist akınına sahne oluyor. 2014 yılında 11 milyon 842 bin 983, 2015'te 12 milyon 414 bin 677 ve 2016'da 9 milyon 203 bin 987 ziyaretçi ağırlayan İstanbul, 2017'de 10 milyon 840 bin 595, 2018'de 13 milyon 432 bin 990, 2019'da 14 milyon 906 bin 663, 2020'de pandemi etkisiyle 5 milyon 1981, 2021'de 9 milyon 25 bin 4 ve 2022'de 16 milyon 18 bin 726 turist sayısına ulaştı.

İstanbul'un Turizmdeki Yükselişi ve Potansiyeli

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginlikleri, canlı ticari hayatı, dinamik şehir yaşamı ve leziz gastronomisi ile dünyanın en çekici turizm destinasyonlarından biri olduğunu belirtiyor. Bağlıkaya, "İstanbul'un turizmdeki yükselişi kesinlikle tesadüfi değil. Şehir, sahip olduğu kapasite ile gelecek yıllarda da çok daha fazla ziyaretçi çekmeye devam edecektir" diye ekliyor.

2023 Turizm Raporu ve Gelecek Beklentileri

2023 yılı turist sayısının 17,5 milyona yaklaştığını belirten Bağlıkaya, önceki yıla göre yaklaşık %8,5'lik bir artış yaşandığını ve bu yükselişin sektör için büyük bir gelişme olduğunu ifade ediyor. Bağlıkaya, "2024'ten daha da umutluyuz. Sektör, hedeflerini yükselterek ülke ekonomisine güçlü destek vermeye devam edecek" diyor.

İstanbul ve Turizmdeki Uluslararası Etkinlikler

TÜRSAB, İstanbul'un turizmini geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul Balkan Turizm Borsası gibi etkinliklerle Balkan ülkelerindeki turizm hacmini İstanbul'a çekmeyi hedefliyorlar. Ayrıca, ITB Berlin ve WTM Londra gibi dünyanın en önemli turizm fuarlarında İstanbul'u tanıtarak, şehrin turizm potansiyelini artırmak için çaba gösteriyorlar.