İstanbul Lale Vakfı İstanbul’da Lale Soğanı Ekimlerine Başladı

Fatih Belediyesi, İstanbul Lale Vakfı iş birliği ile Fatih’i rengarenk laleler ile süslemeye hazırlanıyor. Vefa Lisesi, Pertevniyal Lisesi ve Çapa Fen Lisesi öğrencilerinin Fatih Millet Parkı’nda ektikleri lale soğanları Mart ve Nisan aylarında filizlenerek baharın müjdecisi olacaklar.

Ekimi Fatih Belediyesi ekipleri tarafından tamamlanacak olan 120 bin lale Fatih Millet Parkı’nda renk cümbüşü oluşturacak. İstanbul’un simgesi kabul edilen lale bitkisinin 5 binden fazla çeşidi bulunuyor.

İstanbul Lale Vakfı tarafından lale soğanı ekimleri Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ilçelerinde de devam edecek.