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İstanbul için fırtına ve yağış uyarısı

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İstanbul için fırtına ve yağış uyarısı
​​​​​​​İstanbul bu akşam saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisine girecek. AKOM verilerine göre akşam saat 20.00 ile yarın (Çarşamba) 15.00 saatleri arasında il genelinde fırtınanın etkili olması bekleniyor. Avrupa yakasında Boğaz çevresi ile Anadolu yakası genelinin yoğun yağış alacağı tahmin ediliyor.

İBB AKOM verilerine göre, İstanbul’da hafta sonu etkili olan soğuk ve yağışlı havanın bugün itibari ile etkisini kaybetmesi beklenirken akşam saatlerinden itibaren bölgemize Orta Akdeniz üzerinden yeni bir alçak basınç sisteminin girmesi bekleniyor.

FIRTINAYA DİKKAT

Sistemin etkisi ile rüzgârın bu akşam (20.00) güneyli yönlerden (Lodos) kuvvetleneceği, Çarşamba (Yarın) öğle saatlerine (15.00) kadar kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde (60-90km/s) eseceği, sonrasında sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Yağışların Çarşamba (Yarın) öğle saatlerinden (12.00) itibaren Avrupa yakası boğaz çevresi ile Anadolu yakası genelinde kuvvetli şekilde (30-50kg/m2) etkili olması bekleniyor.

Bu akşam saatleri (20.00) ila yarın (Çarşamba) sabah saatleri (15.00) arasında il genelinde etkili olması beklenen fırtına nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbulların hazırlıklı ve tedbirli olmaları gerektiği hatırlatıldı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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