İstanbul Barajlarında Rekor Doluluk Seviyeleri

İstanbul'u yaşanabilir kılan önemli faktörlerden biri, şehrin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki su seviyeleridir. Son dönemde yapılan ölçümler, İstanbul barajlarında kayda değer bir doluluk artışı gösteriyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) paylaştığı verilere göre, 2023 Şubat ayı itibarıyla barajlardaki doluluk oranları, geçen yıla kıyasla %118'lik bir artışla %76,25 seviyesine ulaştı.

İstanbul Barajlarındaki Su Seviyesi Artışının Analizi

Bu artış, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde bulunan barajların her birinde farklı oranlarda gerçekleşti. İstrancalar Barajı'ndaki su seviyesi %76,68, Terkos Barajı'nda %71,57, Sazlıdere Barajı'nda %55,29, Alibey Barajı'nda %75,32, Büyükçekmece Barajı'nda %73,08, Ömerli Barajı'nda %88,59, Darlık Barajı'nda %90,23, Elmalı Barajı'nda %89,21, Pabuçdere Barajı'nda %56,8 ve Kazandere Barajı'nda %60,68 olarak ölçüldü. Bu oranlar, şehrin su kaynaklarının ne derece zenginleştiğini gözler önüne seriyor.

Geçmiş Yıllarla Karşılaştırma ve Artışın Etkileri

İSKİ'nin istatistiklerine göre, son dokuz yıl içinde baraj doluluk oranları büyük değişiklikler gösterdi. 2016'dan 2023'e kadar olan süreçte, oranlar yıldan yıla farklılık gösterse de, 2023'teki %76,25'lik oran, önceki yıllara göre önemli bir iyileşmeyi işaret ediyor. Özellikle Alibey Barajı'ndaki doluluk oranı, geçen yıla göre %544 gibi dikkat çekici bir artış gösterdi. Benzer şekilde, Büyükçekmece ve Darlık barajlarında da sırasıyla %123 ve %134'lük artışlar yaşandı.

Kazandere ve Diğer Barajlardaki Dikkat Çekici Artışlar

En dikkat çekici artışlardan biri Kazandere Barajı'nda yaşandı. Buradaki doluluk oranı, bir önceki yıla göre %1576 gibi inanılmaz bir artışla %60,68'e yükseldi. Bu, İstanbul için hayati öneme sahip su kaynaklarının yönetimindeki başarının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Ayrıca, Ömerli ve Pabuçdere barajlarındaki artışlar da sırasıyla %82 ve %739 gibi etkileyici oranlarda gerçekleşti.

İstanbul'un Su Yönetimindeki Başarı

İstanbul barajlarındaki bu rekor düzeydeki doluluk oranları, şehrin su yönetimi konusunda kaydedilen ilerlemeyi göstermektedir. Bu başarı, hem şehrin mevcut su kaynaklarını koruma konusundaki çabaları hem de gelecekteki su güvenliği planlamaları için önemli bir temel oluşturuyor. Sürdürülebilir su yönetimi stratejilerinin uygulanması, İstanbul gibi büyük metropollerde yaşayan milyonlarca insan için temiz ve yeterli suyun sürekli sağlanmasını garantiler.