Bu, İstanbul'un Cumhuriyet tarihindeki ikinci nüfus azalışıdır. Bir zamanlar sadece göç alan şehir olmasına rağmen, şimdi ekonomik sıkıntılar nedeniyle Türkiye'nin Mega Kenti göç veren konumuna geldi. İnsanlar, yüksek kiralar ve işsizlikten İstanbul’u terk ediyor” dedi

CHP’li Gürsel Tekin, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2023 yılı iç göç verileriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Tekin, şunları kaydetti:

“Göç hareketlerinin İstanbul'da artık tersine döndüğünü de belirtmek isterim. İstanbul'da yaşanan nüfus azalışının birçok faktörü bulunmaktadır. Bunlar arasında ekonomik zorluklar, yüksek yaşam maliyetleri, trafik sıkışıklığı ve işsizlik gibi etkenler yer almaktadır. Bu faktörler, insanların İstanbul'dan ayrılmasına ve başka bölgelere yönelmesine neden olmaktadır. Bu durum, İstanbul'un sosyal ve ekonomik yapısını da olumsuz etkilemektedir. Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sine ev sahipliği yapan İstanbul, artık göç veren bir il konumuna gelmiştir.

İstanbul’un nüfus azalışı ve tersine göçü, şehirdeki ekonomik dengesizliklerin ve sosyal adaletsizliklerin doğal bir yansımasıdır. Bir de sığınmacılar konusu var. Esenyurt, Esenler; mültecilerin en yoğun olduğu ilçeler. Afganlar, Suriyeliler, Mısırlılar istihdam edilmeye başlanınca pek çok kişi işinden oldu. Kirasını ödeyemedi, evini kaybetti. Çaresiz kalınca da dönüşler başlıyor. Ayrıca, bu azalma, göç edenlerin yanı sıra doğurganlık oranının da düşmesiyle ilişkilendirilebilir. Türkiye'nin de artık nüfus yaşlanmasının önemli bir meselesi haline geldiğini bilinmelidir. Gelişmiş ülkelerde uzun yıllardır önemli problemler arasında görülen nüfus yaşlanmasının artık Türkiye'nin de bir meselesi olduğunu belirten Gürsel Tekin, son TÜİK verilerinde 0-4 yaş arası nüfusta yüzde 3.5’lik azalmanın tehlike sinyali olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin en büyük kenti olan İstanbul'un karşı karşıya olduğu bu demografik değişimlerin, sadece kentin değil, ülkenin genel ekonomik ve sosyal yapısını da etkilediği belirten Tekin, “İstanbul’da yaşanan bu sorunlar, sadece şehrimizin değil, aynı zamanda ülkemizin de karşı karşıya olduğu büyük zorluklardır. Bu nedenle, İstanbul'un geleceği için acil ve etkili çözümler üretmeliyiz. Altyapı ve üst yapı sorunlarına yönelik yatırımlar artırılmalı, trafik sıkışıklığına çözüm bulunmalı ve yaşam maliyetleri kontrol altına alınmalıdır. Ayrıca, işsizlikle mücadele ve istihdam olanaklarının artırılması da öncelikli hedeflerimiz arasında olmalıdır.”