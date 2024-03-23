İmamoğlu: Hepiniz Gelin

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri halk buluşmasında konuştu. 17 bakanın İstanbul’a seçim çalışması yapmasını eleştiren İmamoğlu, “Toplanmışlar, Ankara'dan İstanbul'a gelmişler. Bütün bakanlar burada. Sanki Türkiye'nin dış ilişkilerle ilgili hiçbir sorunu yok. Dışişleri Bakanı burada. İçişleri Bakanı burada. Yetmez; Sağlık Bakanı burada. Daha da yetmez; Adalet Bakanı burada. Yahu hepiniz toplandınız, geldiniz. Hepiniz gelin, önemli değil. Ama adayınıza yazık, adayınıza. Bu kadar küçük düşürmeyin” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Silivri Belediye Başkan adayı Bora Balcıoğlu ile birlikte ilçe turu yaptı. Vatandaşlar, İmamoğlu ve Balcıoğlu’na yol boyunca sevgi gösterilerinde bulundu. İmamoğlu, ilçe turunun ardından, Silivri Atatürk Meydanı’nda düzenlenen halk buluşmasında coşkulu bir kalabalığa konuştu. Yaklaşık 1 hafta sonra sandığa gidileceğini hatırlatan İmamoğlu, “Sandıktan çıkacak sonuç, hepimizin tabii ki başının üstüne. Biz, milletçe seçim sonuçlarını saygıyla karşılamayı biliriz. Öyle değil mi? sonuç ne olursa olsun, vatandaşlar olarak, birbirimize saygı gösteririz; öyle değil mi? Ama bu ülkede sonuçları beğenmediği zaman, seçimleri yok sayan bir anlayış var” dedi.

“BİRİNE SİYASETEN İFTİRA ATILIR MI?”

31 Mart 2019 seçimlerini hatırlatan İmamoğlu, “Aynı zarftan dört pusula çıkarıp, sadece birini geçersiz sayan ve geçersiz gösteren o anlayışı hatırlıyoruz değil mi? Seçimi iptal ettirdi. Bununla yetinmedi ne yaptı? Bizi çalmakla suçladı. Sandık görevlilerini terörist ilan etti. ‘Hırsız’ dedi mi? İftira attı mı? Ama ne yaparlarsa yapsınlar, mahkemeden döndü, milletten döndü. Millet, onlara yalanlarının bedellerini ödetti mi? İşte hep söyledik; o iftiraları, yalanları söylemeyin. Onlar ne yaptılar? Yalanları söylediler, iftiraları attılar. Seçim bitti, 806 bin oy farkı yediler. Millet gereken cevabı verdi. Hiçbir şey yokmuş gibi seçimden sonra ne dedi; hatırlayın? ‘Siyaseten söyledik’ dediler. Birine siyaseten yalan söylenir mi? Birine siyaseten iftira atılır mı? Böyle bir şey olabilir mi” diye konuştu.

“2019’DA NEYSELER, BUGÜN DE AYNISINI YAPIYORLAR”

İktidar kanadının aynı zihniyetini sürdürdüğünü vurgulayan İmamoğlu, “2019’da neyseler, bugün de aynısını yapıyorlar. Dürüst ve adil değildiler; bugün de değiller. O zaman da demokrat değildiler, bugün de değiller. O zaman da kumpas yaptılar, öyle değil mi? Bugün de yapıyorlar. Kurgular, kışkırtmalar… Seçimi bütün bu ayak oyunlarıyla kazanmaya çalışıyorlar. Ama 31 Mart; yalanla, iftirayla milleti bölmeyle, ayrıştırmayla siyasetin hangi günü biliyor musunuz? Onların hepsini tarihe gömme günü. Tarihe gömeceğiz. Siz, ayrımcılık yapanı değil, birleştireni seçeceksiniz. Onlar particilik yapıyorlar, partizanlık yapıyorlar. Ama siz, partizanları değil, belediyecilik yapanı seçeceksiniz. Çünkü siz, farkı gördünüz. İcraat nasıl yapılır, gördünüz” ifadelerini kullandı.