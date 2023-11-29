İBB'den 'Yabancıya Konut Satışı Askıya Alınsın' Önerisi

Gökçe, “Kanada bu yılın başında yabancılara konut satışını 2 yıllığına askıya aldı. Yeni Zelanda 2017’de yabancıların mevcut evleri satın almasını yasakladı. Bu tür önlemler daha önce Hong Kong ve Avustralya gibi yerlerde uygulanmış ve konut fiyatlarının belli bir oranda düşmesine neden olmuştu. Türkiye genelinde belli bir süre yabancılara konut satışının askıya alınması konut piyasasının dengelenmesi için olumlu olacaktır” diye konuştu.

“YABANCIYA SATIŞIN ASKIYA ALINMASI GAYRİMENKUL PİYASASINDA ÇOK BİR ETKİ YARATMAYACAKTIR”

Gökçe’nin açıklamalarına ilk tepki, emlak piyasasının uzman ismi Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Koçak’tan geldi. Geçtiğimiz yıllarda, özellikle gayrimenkul yatırımı ile vatandaşlık alma sınırının 250.000 USD’ye çekilmesi ile birlikte yabancıya satışta ciddi talep oluştuğundan bahseden Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Koçak, “Bu talep yoğunluğuyla birlikte yabancıya satışta komisyon oranlarının da yüzde 10 hatta yüzde 15’leri bulması konut fiyatlarının artmasına sebep olmuştu. Hatta bazı mülk sahiplerinde yabancıya daha yüksek fiyata satabilirim düşüncesi oluşmuş ve mülkleri için ederinden daha yüksek istediği de görülmüştü. Ancak vatandaşlık sınırının 400.000 USD’ye çıkarılması ile birlikte yabancıya satışta talep azalmış, 2023 yılında yabancıya konut satışında ciddi düşüş yaşanmıştır” diye konuştu.

“YABANCIYA KONUT SATIŞI YOK DENECEK KADAR AZ”

Son 3 aylık verilere bakıldığında yabancıya konut satışı yok denecek kadar az olduğunu belirten Koçak, “Toplam konut satışının sadece yüzde 3’ünü yabancıya satış oluşturmaktadır. Yabancıya satış zaten durma noktasına gelmiştir ve bir süre daha böyle devam edeceği ortadadır. Bu yüzden yabancıya satışın askıya alınması gayrimenkul piyasasında çok bir etki yaratmayacaktır” dedi.