İBB'den Çiftçilere Özel Destekler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ihtiyaç sahibi çiftlere ‘Evlilik Desteği’ vermeye başladı. İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından, evlilik hazırlığındaki ihtiyaç sahibi çiftlere 7 bin TL’lik ödeme yapılıyor. Çiftlerin iş durumu, maddi yeterlilikleri ve ihtiyaçları sosyal araştırma ile tespit ediliyor. Şartları taşıyan çiftler için yapılan ödeme, kadının hesabına yatırılıyor.

6 AYDA 60 MİLYON TL’NİN ÜZERİNDE DESTEK

Geçtiğimiz Mayıs ayında başlayan Evlilik Desteği hizmeti ile 6 ayda toplam (Mayıs- Kasım 2023) 8.682 çifte 7.000 TL toplam 60 milyon 774 bin TL’lik evlilik desteği sunuldu. Değerlendirmeye tabi olan çiftlerin 3 ay içinde evlenmeleri, İstanbul’da ikamet etmeleri, sosyal incelemede uygun görülmeleri gerekiyor. Çiftlerin daha önce boşanmayla sonuçlanan evlilik gerçekleştirmiş olmaları başvurularına bir engel teşkil etmiyor.