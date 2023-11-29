İBB ekipleri sahada

Zeytinburnu'nda dün gece karaya oturan bir tankerde mahsur kalan 11 kişi, İstanbul İtfaiyesi tarafından kurtarıldı. Operasyonda İtfaiye, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri yer aldı.

İstanbul’da dün (Salı) öğle saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgâr gece saatlerine doğru fırtına şiddetine ulaşırken, Beylikdüzü, Çatalca, Beykoz Anadolu Feneri ve Arnavutköy istasyonlarında sırasıyla saatte 107, 102, 87 ve 86 kilometre rüzgâr hamleleri ölçüldü.

EN FAZLA YAĞIŞ ÇATALCA VE ARNAVUTKÖY’DE

Dün gece saatlerinden itibaren etkili olan fırtına (60-100km/s) gücünü kaybederken, öğlen saatlerine kadar Avrupa Yakasında görülen yağışların, öğleden sonra ve akşam saatlerine kadar Boğaz çevresi ile Anadolu Yakasında kuvvetli şekilde (20-40 mm/m2 ) etkili olacağı tahmin ediliyor. Şuana kadar en fazla yağış metrekareye Çatalca (49,2 mm), Arnavutköy (43,5 mm) ve Silivri’de (26,1 mm) ölçüldü.

İBB EKİPLERİ ANINDA MÜDAHALE EDİYOR

Beklenen fırtına ve sağanak yağış nedeni ile yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı hazırda bekleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri 5.309 personel, 2.019 araç ve iş makinesi ile il genelinden alınan ihbarlara müdahale ediyor. Şu ana kadar, 19 Çatı Uçması, 61 Ağaç Devrilmesi, 59 Tehlike Arz Eden Parça, 4 Direk, Tabela Devrilmesi, 9 Su Tahliyesi, 10 Göllenme, Rögar Taşması olayına müdahale edildi.

KARAYA OTURAN GEMİDEKİ 11 KİŞİ KURTARILDI

Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi sahilinde fırtına nedeniyle karaya oturan "Kadriye Ana" isimli Türk bandıralı tankerde bulunan 11 kişi, İstanbul İtfaiyesi tarafından kurtarıldı. Kıyıya 30 metre mesafede olan 100 metrelik gemi için kurtarma düzeneği kullanıldı. Operasyonda İtfaiye, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri yer aldı. Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.