İBB Bayramda 1.440 Ton Çöp Topladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğrayan İstanbul’un yeşil alanlarında bakım ve temizlik çalışmalarını kesintisiz sürdürdü. Bayram tatili süresince yaklaşık 80 milyon metrekare alanda, 966 personel ve 143 araç ile hizmet verildi. Ekipler, bayram tatilini İstanbul’da geçirmek isteyenleri daha temiz ve bakımlı yeşil alanlarla karşılayabilmek için 9 gün boyunca sahada görev yaptı. 9 günlük bayram tatilinde bu alanlardan toplam 1.170 ton çöp toplanıp taşındı. Yeşil alanlarda en fazla plastik bardak ve poşet atığı bulundu.

EN FAZLA BAKIRKÖY SAHİL HATTINDA MESAİ HARCANDI

Tatil süresince en fazla çöp toplanan bölge Bakırköy sahil hattı oldu. 112 ton çöp toplanan bölgeyi, 108 ton çöp toplanan Yenikapı ve 97 ton çöp toplanan Haliç bölgeleri takip etti. Anadolu Yakası’nda ise en fazla çöp 88 ton olmak üzere Kadıköy bölgesinden toplandı.

KIYILAR VE DENİZLER TEMİZ TUTULDU

İBB sınırları içerisinde kalan halka açık kıyılarda ve plajlardaki atıklar Mobil Kıyı Temizlik ekipleri tarafından düzenli olarak temizlendi. Anadolu Yakasında 110 personel ve 20 araç ile 43.624 kg atık, Avrupa Yakasında da 272 personel ve 39 araç ile 226.051 kg atık toplanarak bertarafa gönderildi.

Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 14 adet Deniz Yüzeyi Temizleme Teknesi (DYT) ile Boğazda Marmara Denizi ve Haliç’te 45 personel ve DYT’ler ile deniz yüzeyinden toplamda 117 m3 atık toplandı. Ayrıca 11 adet lisanslı atık alım gemisi ile toplamda 256 adet gemiden 7245 m3 atık alındı.