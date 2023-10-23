Göksu: İstanbul'da Kentsel Dönüşüme Siyasi Olarak Odaklanmalıyız

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul genelinde yürütülen kentsel dönüşüm projeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Göksu, "Kentsel dönüşüm, İstanbul'da her siyasetçi ve yönetici için kritik bir öneme sahiptir. Hepimizin bu konuya öncelik vermesi gerekmektedir." şeklinde ifade etti.

15 Temmuz Millet Bahçesi'nde düzenlenen basın toplantısında, kentsel dönüşüm sürecinin, özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra, toplum tarafından daha derinden anlaşıldığını belirtti.

Zorluklar ve Dirençlerle Karşılaşma

Kentsel dönüşüm sürecinin başlangıcında bazen zorlayıcı ve direnç gösteren durumlarla karşılaştıklarını aktaran Göksu, 6 Şubat depremleri sonrasında her bireyin kendi yaşadığı yapının dayanıklılığını sorgulamaya başladığını belirtti. Aynı zamanda İstanbul'da büyük bir deprem ihtimaline karşı şehri hazırlamanın herkesin görevi olduğunu vurguladı.

Siyasi Manipülasyon ve Kentsel Dönüşüm

Kentsel dönüşüm konularının zaman zaman siyasi amaçlar için manipüle edildiğine dikkat çeken Başkan Göksu, siyasetçilere düşen görevin halkın geleceğini inşa etmek olduğunu belirtti. Özellikle kendi partisi olan AK Parti üzerinden yapılan manipülasyonlara değinen Göksu, bu manipülasyonların doğru olmadığını ifade etti.

İstanbul'daki Kentsel Dönüşüm Rakamları

İstanbul genelinde devam eden kentsel dönüşüm projelerine değinen Göksu, "Esenler hariç İstanbul'da şu an yaklaşık 170 bin kentsel dönüşüm projesi bulunmaktadır. Bu projelerin 140 bini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AK Partili belediyeler tarafından, geri kalan 30 bin ise özel şirketler tarafından yürütülmektedir." şeklinde bilgi verdi.