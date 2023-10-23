Esenyurt'ta 211 Dairelik Site Skandalı: 86 Sanığa Dava!

Esenyurt'ta meydana gelen büyük bir dolandırıcılık vakası son zamanlarda tüm Türkiye'nin gündemini meşgul etti. İşte bu büyük skandalın detayları:

Organize Suç Örgütünün Kirli İşleri

Organize bir suç örgütünün, Esenyurt'ta bulunan bir sitede usulsüz satışlar yaparak yüzlerce kişiyi mağdur ettiği ortaya çıktı. 86 şüpheli bu skandalın merkezinde bulunuyor ve bu kişilere karşı toplamda 2 bin 60 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamenin Detayları

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, site müteahhidi Metin Uçar'ın dilekçesiyle başlatılan soruşturma süreci anlatıldı. Uçar, iddiasında, kendisine ait olan arsa taşınmaz hissesinin yüzde 72'sinin hukuka aykırı bir şekilde gasp edildiğini belirtti.

Suç Örgütünün Liderleri ve Yönetimi

Sanıklar arasında yer alan Nihat Akyüz ve Çetin Başkan Şimşek örgütün başını çekiyor. İddialara göre bu kişiler, diğer sanıkları organize ederek Metin Uçar'a karşı hileli hareketlerde bulundular. Suç örgütünün bu hileli hareketleri arasında sahte noter satışları ve tapu devirleri yer alıyor.

Suç Örgütünün Usulsüz İşlemleri

İddianamede belirtilene göre, 211 konutluk sitedeki daireler usulsüz bir şekilde birçok kişiye satıldı. Bu satışlarda, daire alıcılarına arsa üzerindeki küçük hisseler fahiş fiyatlarla pazarlandı. Aynı zamanda sahte evraklarla da satışlar gerçekleştirildi.

Müştekilere Yönelik Tehditler

Sanıkların mağdurlara daire vaadiyle hisse satışı yaptığı, bu kişilerin daireleri talep ettiğinde ise silahla tehdit edildiği, eşyalarının yağmalandığı ve evlerine girişlerinin engellendiği belirtildi.

Yabancı Uyruklu Kişilere Yönelik Dolandırıcılık

Özellikle yabancı uyruklu kişilerin mülk edinmek amacıyla bu siteye ilgi gösterdikleri, bu kişilerin suç örgütünün ana hedefi haline geldiği belirtildi.

Davanın Geleceği

Toplamda 164 mağdur bulunan iddianameye göre, örgüt liderlerinden Çetin Başkan Şimşek için 2 bin 60 yıl, Nihat Akyüz için 1683 yıl hapis cezası talep ediliyor. Diğer sanıklar için de benzer suçlamalarla çeşitli hapis cezaları talep edilmekte. Bu büyük dava, yakın zamanda başlayacak.