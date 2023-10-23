Cumhuriyet Bayramı Yaklaşırken İstanbul Bayraklarla Renklendiriliyor

İstanbul, ulusal bir gurur olan Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutlamak için hazırlıklara başladı. Kentin dört bir yanı kırmızı beyaz Türk bayraklarıyla süsleniyor.

Vali Gül'ün Açıklamaları

İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne yaklaşırken, bu özel günün, çocuklarımızın doğum günleri kadar değerli olduğuna dikkat çekti. "Cumhuriyetimizin doğum gününde de şehirlerimizi süslememiz gerekiyor" diyerek, Cumhuriyet Bayramı'nın önemini vurguladı.

Bayrak Süslemeleri Başladı

29 Ekim yaklaşırken İstanbul Valiliği, şehrin bayraklarla donatılması için genelge yayımladı. Bu kapsamda, Fatih bölgesinde düzenlenen etkinlikte Vali Gül, İstanbul'un bu özel günü nasıl kutlayacağına dair bilgiler verdi.

Vali Gül'den Dünya Gündemine Dair Açıklamalar

Açıklamasında uluslararası gelişmelere de değinen Vali Gül, İsrail'in Gazze'ye yönelik eylemlerini eleştirerek, bu tür saldırıların vicdanları yaraladığını belirtti.

Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılı

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına giriş yapmak üzere olduğumuzu hatırlatan Gül, "Bir hafta sonra 29 Ekim'e girmiş olacağız ve Türkiye olarak yeni bir döneme adım atacağız" ifadelerini kullandı.

Tüm İstanbul Süsleniyor

Fatih bölgesinde gerçekleşen etkinliklerin sadece bir başlangıç olduğunu belirten Vali Gül, tüm İstanbul'un bayraklarla süsleneceğini ve bu süreçte kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların aktif rol alacağını vurguladı.

İstanbul'daki Etkinlikler Artıyor

Vali Gül, İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleşecek olan etkinliklerin sayısının her geçen gün arttığını, İletişim Başkanlığı koordinasyonunda bu etkinliklerin yıl sonuna kadar 5 bine ulaşmasını hedeflediklerini belirtti.

Vatandaşların Sabrına Teşekkür

Vali Gül, kutlama hazırlıkları sırasında vatandaşlara oluşturulan rahatsızlıklardan dolayı özür dileyerek, "Her yıl Cumhuriyet bu kadar coşkulu kutlanmıyor. Vatandaşlarımızın sabrına teşekkür ediyoruz" dedi.

Esnafa Bayrak Dağıtımı

Vali Gül'ün açıklamalarının ardından, caddedeki esnafa Türk bayrağı dağıtıldı. Bu özel etkinliğe Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve birçok öğrenci de katıldı.