Bingöl ilk resmi bayramını çocuklarla kutladı

Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali’nin sahildeki Atatürk Anıtı önüne yapılan bölümünde Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ilk resmi bayramında çocuklarla tek tek ilgilendi, isteklerini kırmayarak anı fotoğrafları çektirdi. Curcuna Palyaço Ekibi’nin gösterisiyle başlayan etkinlikte daha sonra bando takımıyla pandomim sanatçısı Ulvi Arı gösterileni yaptı. Konuk halk oyunları gruplarının gösterileri Kosova AKV Kemajl Azizi halk dansları topluluğunun oyunuyla başladı. Ardından Ağrı Cumhuriyet İlkokulu Halk Dansları Topluluğu ve Ukrayna Vesnianka Folk Dance Ensemble oyunlarını sergiledi. (FOTOĞRAF: İSKENDER ÖZSOY)