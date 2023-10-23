Bakırköy'de Trafik İhlali Yapanlara Ağır Cezalar

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde trafik denetimleri hız kesmeden devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler, özellikle yayalara yol verilmeyen bölgelerde yoğunlaşıyor. Yayalara geçiş hakkını tanımayan sürücülerin üzerindeki denetimler artırıldı.

İncirli Caddesi Trafik Denetimi

İncirli Caddesi'nde yapılan son denetimde, modern teknolojik ekipmanlar kullanıldı. Dronlar ile yapılan tespitler sonucunda kuralları ihlal eden 5 sürücüye yüksek miktarda ceza kesildi. Bu sürücülerin ceza tutarları toplamda 9 bin 895 TL'ye ulaştı. Aynı uygulamada muayene süresi geçmiş bir araç tespit edildi. Bu araç için de 951 TL cezai işlem uygulandı. Böylece toplamda 10 bin 846 TL'lik ceza kesilmiş oldu.

Trafik Kurallarına Uymamanın Bedeli Ağır

akırköy'de yaya geçitlerine duyarsız kalan sürücülere yönelik denetimlerin artması, trafik güvenliğine verilen önemin bir göstergesi. Trafik kurallarına uyulmadığı takdirde uygulanan bu yüksek cezalar, sürücülerin daha dikkatli olmaları için caydırıcı bir unsur olmaya devam ediyor.