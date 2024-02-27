Ataköy-Kirazlı Metrosunda Hangi Duraklar var ? Ataköy-Kirazlı metrosu ne zaman açılıyor ?

Bitmesi vatandaşlar tarafından merakla beklenen Ataköy-Kirazlı Metrosunda artık sona gelindi. Hizmete girmesiyle İstanbul'da yaşanan trafik sorununa büyük katkıda bulunacak olan metro hattı ne zaman açılacak hangi duraklardan geçecek tüm detaylar haberimizde.