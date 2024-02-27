Ataköy-Kirazlı Metrosunda Hangi Duraklar var ? Ataköy-Kirazlı metrosu ne zaman açılıyor ?
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Bitmesi vatandaşlar tarafından merakla beklenen Ataköy-Kirazlı Metrosunda artık sona gelindi. Hizmete girmesiyle İstanbul'da yaşanan trafik sorununa büyük katkıda bulunacak olan metro hattı ne zaman açılacak hangi duraklardan geçecek tüm detaylar haberimizde.
Bitmesi vatandaşlar tarafından merakla beklenen Ataköy-Kirazlı Metrosunda artık sona gelindi. Hizmete girmesiyle İstanbul'da yaşanan trafik sorununa büyük katkıda bulunacak olan metro hattı ne zaman açılacak hangi duraklardan geçecek tüm detaylar haberimizde.
Ataköy-Kirazlı Metrosunun bu ay içinde açılması bekleniyor.
Kaynak:
İstanbul
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