Asortie Mobilya, Masko Futbol Okulu'ndaki Başakşehir İkitelli Spor Klubü'ne Sponsor Oldu!

Masko Futbol Okulu'nun bünyesinde yer alan ve genç yetenekleri futbol dünyasına kazandırmayı amaçlayan Başakşehir İkitelli Spor Klubü, Asortie Mobilya'nın sponsorluğunu üstleniyor.

Asortie Mobilya'nın bu sponsorluk anlaşması, sporun ve toplumsal sorumluluğun bir araya geldiği örnek bir işbirliği olarak dikkat çekiyor. Başakşehir İkitelli Spor Klubü, futbolun genç yeteneklerini yetiştirme ve onlara fırsatlar sunma misyonuyla faaliyet gösteriyor. Asortie Mobilya ise sadece mobilya endüstrisindeki yenilikçi yaklaşımlarıyla değil, aynı zamanda toplumsal katkılarıyla da tanınıyor.

Sponsorluk anlaşmasının bir parçası olarak, Asortie Mobilya, Başakşehir İkitelli Spor Klubü'ne maddi destek sağlayacak ve kulübün genç yetenekleri için gerekli ekipmanları temin edecek. Bu işbirliği, gençlerin spor yapma ve yeteneklerini geliştirme fırsatlarına erişimini artırmayı hedefliyor.

Asortie Mobilya'nın Yönetim Kurulu Başkanı Murat ERAT, konuyla ilgili şunları söyledi: "Sosyal sorumluluk projeleri, şirketimizin temel değerlerinden biridir. Başakşehir İkitelli Spor Klubü'ne sponsor olarak, genç yetenekleri desteklemek ve sporun gücünü kullanarak toplumsal katkı sağlamak istiyoruz. Umuyoruz ki bu işbirliği, gelecekteki başarılı futbolcuların yetişmesine katkıda bulunur."

Başakşehir İkitelli Spor Klubü, Asortie Mobilya'ya desteklerinden dolayı teşekkürlerini ileterek, "Bu sponsorluk anlaşması, gençlerimize daha iyi koşullar sunmamıza ve onların yeteneklerini en üst düzeye çıkarmamıza yardımcı olacak. Asortie Mobilya'ya minnettarız" dedi.

Bu anlaşma, Asortie Mobilya'nın sosyal sorumluluk projelerine olan bağlılığını ve sporun gençlerin gelişimindeki önemini vurguluyor. İlerleyen dönemlerde, başka sosyal sorumluluk projeleri ve sponsorluklarla birlikte, bu tür işbirliklerinin artması umuluyor.