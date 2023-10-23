  1. Anasayfa
  2. İstanbul
  3. Başakşehir
  4. Asortie Mobilya, Masko Futbol Okulu'ndaki Başakşehir İkitelli Spor Klubü'ne Sponsor Oldu!

Asortie Mobilya, Masko Futbol Okulu'ndaki Başakşehir İkitelli Spor Klubü'ne Sponsor Oldu!

Yayınlanma:
Asortie Mobilya, Masko Futbol Okulu'ndaki Başakşehir İkitelli Spor Klubü'ne Sponsor Oldu!
Sosyal sorumluluk projelerinde üstün başarılarıyla tanınan Asortie Mobilya, spor ve toplumsal fayda arayışında bir adım daha atmaya hazırlanıyor.

Masko Futbol Okulu'nun bünyesinde yer alan ve genç yetenekleri futbol dünyasına kazandırmayı amaçlayan Başakşehir İkitelli Spor Klubü, Asortie Mobilya'nın sponsorluğunu üstleniyor.

Asortie Mobilya'nın bu sponsorluk anlaşması, sporun ve toplumsal sorumluluğun bir araya geldiği örnek bir işbirliği olarak dikkat çekiyor. Başakşehir İkitelli Spor Klubü, futbolun genç yeteneklerini yetiştirme ve onlara fırsatlar sunma misyonuyla faaliyet gösteriyor. Asortie Mobilya ise sadece mobilya endüstrisindeki yenilikçi yaklaşımlarıyla değil, aynı zamanda toplumsal katkılarıyla da tanınıyor.

Sponsorluk anlaşmasının bir parçası olarak, Asortie Mobilya, Başakşehir İkitelli Spor Klubü'ne maddi destek sağlayacak ve kulübün genç yetenekleri için gerekli ekipmanları temin edecek. Bu işbirliği, gençlerin spor yapma ve yeteneklerini geliştirme fırsatlarına erişimini artırmayı hedefliyor.

Asortie Mobilya'nın Yönetim Kurulu Başkanı Murat ERAT, konuyla ilgili şunları söyledi: "Sosyal sorumluluk projeleri, şirketimizin temel değerlerinden biridir. Başakşehir İkitelli Spor Klubü'ne sponsor olarak, genç yetenekleri desteklemek ve sporun gücünü kullanarak toplumsal katkı sağlamak istiyoruz. Umuyoruz ki bu işbirliği, gelecekteki başarılı futbolcuların yetişmesine katkıda bulunur."

Başakşehir İkitelli Spor Klubü, Asortie Mobilya'ya desteklerinden dolayı teşekkürlerini ileterek, "Bu sponsorluk anlaşması, gençlerimize daha iyi koşullar sunmamıza ve onların yeteneklerini en üst düzeye çıkarmamıza yardımcı olacak. Asortie Mobilya'ya minnettarız" dedi.

Bu anlaşma, Asortie Mobilya'nın sosyal sorumluluk projelerine olan bağlılığını ve sporun gençlerin gelişimindeki önemini vurguluyor. İlerleyen dönemlerde, başka sosyal sorumluluk projeleri ve sponsorluklarla birlikte, bu tür işbirliklerinin artması umuluyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

İstanbul
İstanbul'da elektrik kesintisi! 19 ilçede birden kesilecek!
İstanbul'da elektrik kesintisi! 19 ilçede birden kesilecek!
2.2 milyon kişi İstanbul’u terketti
2.2 milyon kişi İstanbul’u terketti
AFAD Başkanı Yılmaz'dan İstanbul Depremi Hakkında Flaş Açıklamalar! İstanbul ve 7 ili etkileyecek
AFAD Başkanı Yılmaz'dan İstanbul Depremi Hakkında Flaş Açıklamalar! İstanbul ve 7 ili etkileyecek
İstanbul'da Sıcak Hava: İstanbullular Sahilleri ve Parkları Doldurdu
İstanbul'da Sıcak Hava: İstanbullular Sahilleri ve Parkları Doldurdu
İsrail'in Gazze Saldırıları Sancaktepe'de Protesto Edildi
İsrail'in Gazze Saldırıları Sancaktepe'de Protesto Edildi
Gazze’deki Salgınlarda Sağlık Çalışanları İçin İstanbul'dan Destek
Gazze’deki Salgınlarda Sağlık Çalışanları İçin İstanbul'dan Destek
Gaziosmanpaşa Küçükköy'de Yeni Yüzme Havuzu ve Fitness Merkezi Açıldı
Gaziosmanpaşa Küçükköy'de Yeni Yüzme Havuzu ve Fitness Merkezi Açıldı
İstanbul Eminönü Meydanı'nda Kadınlar Filistin İçin Ses Veriyor
İstanbul Eminönü Meydanı'nda Kadınlar Filistin İçin Ses Veriyor