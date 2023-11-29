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29 Kasım İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesilecek?

Yayınlanma:
29 Kasım İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesilecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte İstanbul' da bugün su kesintisi yaşayacak ilçe açıklandı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte İstanbul' da bugün su kesintisi yaşayacak ilçe açıklandı.

İLÇE: ÜMRANİYE

ETKİLENEN MAHALLELER: NECİP FAZIL MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 29/11/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 29/11/2023 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kaynak:Haber Kaynağı

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