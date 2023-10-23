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2.2 milyon kişi İstanbul’u terketti

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2.2 milyon kişi İstanbul’u terketti
Gıda fiyatları, konut kiralarındaki fahiş zamlar, ulaşım sorunları ve yaşam standardındaki düşüş İstanbul’da göçü artırdı.

Türkler mega kenti terk edip memleketine dönerken, yabancı uyrukluların İstanbul'a göçü ise hız kesmiyor. Eski CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 7-8 yıldır İstanbul'daki bu göç sorununa dikkat çektiğini belirterek “İstanbul yabancıların memleketi olmuş” dedi. Tekin, şehri terk eden Türklerin ise genellikle memleketine döndüğünü ifade etti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre son 5 yılda 2.2 milyon kişi İstanbul'dan diğer şehirlere göç etti. En büyük göç sebeplerinden birisi “daha iyi konut ve yaşam koşulları” oldu. İstanbul'daki Suriyeli ve diğer yabancı uyruklu sayısı ise arttı. Gürsel Tekin, “Bu göç hareketleriyle birlikte İstanbul'da yaşayan yabancı uyruklu kişilerin sayısında ciddi oranda artış yaşanıyor. İstanbul yabancıların memleketi olmuş” diye konuştu.

Kaynak:Haber Kaynağı

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