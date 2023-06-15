iPhone 14 Pro Max fiyatları ülkemizde çok yüksek. Yakın ülkelerdeki iPhone 14 Pro Max fiyatları çok merak ediliyor. Peki, 2023 iPhone Pro Max Azerbaycan fiyatları ne kadar? iPhone 14 Pro Max Azerbaycan'da ne kadara satılıyor? Azerbaycan'da satılan iPhone modelleri ve fiyatları hangileri? Güncel iPhone Fiyatları hakkındaki tüm bilgiler haberimizde. İşte ayrıntılar...

iPhone 14 pro max fiyat iPhone modelleri ve fiyatları

iPhone 14 Pro Max fiyatları ülkemizde çok yüksek. Yakın ülekelerdeki iPhone 14 Pro Max fiyatları çok merak ediliyor. Peki, 2023 iPhone Pro Max Azerbaycan fiyatları ne kadar? iPhone 14 Pro Max Azerbaycan'da ne kadara satılıyor? Azerbaycan'da satılan iPhone modelleri ve fiyatları hangileri? Tüm bilgiler haberimizde. İşte ayrıntılar...

iPhone Fiyatları Azerbaycan 2023 iPhone modelleri ve fiyatları

iPhone modelleri, cebinize ve bütçenize uyacak şekilde tasarlanmış bir dizi modelle gelir. Peki Apple'ın mevcut fiyatları size ne kadara mal olacak? Ülkemizde fiyatlar çok yüksek olduğu için yurtdışı seyahatlerinde iPhone alıp dönmek isteyenler diğer ülkelerdeki fiyatları merak ediyorlar. Daha önce Gürcistan, Yunanistan ve Bulgaristan iPhone fiyatlarını sizler için derlemiştik.

iPhone 14 fiyatları Azerbaycan

Sizler için iPhone modelleri ne kadar, kısa bir liste hazırladık. iPhone 14 modelleri içinden birini alacak paranız varsa fiyatlarını sizinle paylaşacağız. Ancak büyük bir bütçeniz yoksa, mevcut en ucuz model iPhone SE (2022). İki yıl öncesinin en iyi telefonu iPhone 12 de uygun fiyatlara sahip. Yine iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 pro ve iPhone 14 pro max fiyatlarına yakından bakalım:

iPhone 14 128 GB: 1 999,99 AZN (27.849 TL) -Türkiye Fiyatı: 37.999 TL

iPhone 14 256 GB: 2 279,00 AZN (31.734 TL) -Türkiye Fiyatı: 40.999 TL

iPhone 14 plus fiyatları ne kadar?

iPhone 14 Plus 128 GB: 2 339,99 AZN (32.583 TL) » Türkiye Fiyatı: 41.999 TL

iPhone 14 Plus 256 GB: 2 629,00 AZN (36.607 TL) » Türkiye Fiyatı: 44.999 TL

iPhone 14 pro fiyatları 2023

Aslında iPhone 14 Pro, iPhone 14 ile aynı boyutta ancak işlemci daha yeni nesil ve bu nedenle daha güçlü ve kamera çok daha iyi. Onu daha iyi bir telefon yapan birçok başka yükseltme var, ancak çok daha yüksek bir fiyat etiketi ile geliyor.

iPhone 14 Pro 128 GB: 2 779,99 AZN (38.696 TL) » Türkiye Fiyatı: 48.999 TL

iPhone 14 Pro 256 GB: 3 069,00 AZN (42.734 TL) » Türkiye Fiyatı: 51.999 TL

iPhone 14 pro max fiyat ne kadar?

Acaba Azerbaycan'da iPhone 14 pro max fiyat ne kadar? iPhone 14 pro max fiyatları kaç manat? Haydi yakından bakalım:

iPhone 14 Pro Max 128 GB: 3 069,99 AZN (42.734 TL) » Türkiye Fiyatı: 52.999 TL

iPhone 14 Pro Max 256GB: 3 359,00 AZN (46.772 TL) » Türkiye Fiyatı: 55.999 TL

iPhone 14 Pro Max 512GB: 4 199,00 AZN (58.469 TL) » Türkiye Fiyatı: 61.999 TL

iPhone 14 Pro Max 1TB: 4 499,99 AZN (62.647 TL) » Türkiye Fiyatı: 67.999 TL

Kaynak : HABER MERKEZİ