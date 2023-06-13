Son dönemde ülkemizde yaşanan ekonomik dalgalanmalar nedeniyle cep telefonu fiyatları önemli ölçüde arttı. Bu durum, telefon almak isteyenleri alternatif seçenekler aramaya yönlendiriyor. Bulgaristan, sınır komşumuz olması ve telefon fiyatları konusunda uygun seçenekler sunmasıyla dikkat çekiyor.

Peki, Bulgaristan'da gerçekten uygun telefon fırsatları var mı? Satın alınan telefonların gümrük işlemleri, garanti süreçleri ve teknik uyumluluk gibi konular nasıl çözümleniyor? Bulgaristan'dan telefon almanın avantajları ve dezavantajları nelerdir?

dönemde ülkemizde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle telefon fiyatları önemli ölçüde yükseldi. Hayal ettikleri telefonlara sahip olmak isteyen birçok kişi, farklı alternatiflere yönelmeye başladı. Bu alternatifler arasında sınır komşumuz Bulgaristan'daki cep telefonu fiyatları dikkat çekici bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Bulgaristan'da son model telefonlara ilgi duyanlar için fiyatlar oldukça cazip hale geldi. Örneğin, Apple telefon modelleri Bulgaristan'da Türkiye'ye kıyasla daha uygun fiyatlarla satılıyor. iPhone 11, iPhone 12 ve iPhone 13 gibi popüler modeller, Bulgaristan'da daha erişilebilir bir fiyatla kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Sınır komşumuz Bulgaristan'da son model telefonlara ilgi duyanlar için özel bir içerik hazırladık. Ülkemizdeki son zamların ardından telefon fiyatları yükseldiği için Bulgaristan'daki cep telefonu fiyatları oldukça dikkat çekici hale geldi. İşte, Bulgaristan'daki 2023 telefon fiyatları:

Apple telefonlara odaklanacak olursak, Bulgaristan'da iPhone modellerinin fiyatları şu şekilde belirlenmiştir:

iPhone 11 64GB: 970,00 лв (8.976 TL)

iPhone 11 128GB: 1 136,90 лв (10.520 TL)

iPhone 11 Pro 64GB: 1489,00 лв (13.778 TL)

iPhone 12 128GB: 1420,00 лв (13.140 TL)

iPhone 13 Pro 256GB: 1727,90 лв (15.989 TL)

iPhone 13 Pro 128GB: 2108 лв (19.511 TL)

iPhone 14 128GB: 1.939 лв (18.123 TL)

iPhone 14 256GB: 2.299 лв (21.488 TL)

iPhone 14 512GB: 2.829 лв (26.441 TL)

iPhone 14 Plus 128GB: 2.339 лв (21.862 TL)

iPhone 14 Plus 256GB: 2.599 лв (24.292 TL)

iPhone 14 Plus 512GB: 3.139 лв (29.339 TL)

iPhone 14 Pro 128GB: 2.849 лв (26.628 TL)

iPhone 14 Pro 256GB: 3.299 лв (30.834 TL)

iPhone 14 Pro 512GB: 3.999 лв (37.377 TL)

iPhone 14 Pro Max 256GB: 4.149 лв (38.779 TL)

iPhone 14 Pro Max 512GB: 3.749 лв (35.040 TL)

iPhone 14 Pro Max 1TB: 4.279 лв (39.994 TL)

Ayrıca, diğer markalara da göz atacak olursak:

Samsung Galaxy A53 5G 128GB: 619,00 лв (5.724 TL)

Samsung Galaxy A30s 64GB: 423,09 лв (3.912 TL)

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB: 1999,00 лв (18.486 TL)

Samsung Galaxy S22 5G 128GB: 1202,00 лв (11.115 TL)

Xiaomi Mi 9T 64GB: 599,00 лв (5.538 TL)

Xiaomi Redmi 10 128GB: 301,00 лв (2.783 TL)

Xiaomi Redmi 9C 64GB: 260,00 лв (2.403 TL)

Xiaomi Mi 9T 128GB: 782,61 лв (7.235 TL)

Ülkemizdeki ekonomik kriz nedeniyle birçok kişi, hayal ettikleri telefonlara sahip olmakta zorlanırken, Bulgaristan ve diğer sınır komşularından telefon satın alma düşüncesi taşıyanlar için bu fiyatlar dikkat çekici bir alternatif olabilir. Ancak, gümrük işlemleri, garantiler ve diğer faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.