Ülkemizde iPhone 14 Pro Max fiyatlarının oldukça yüksek olması nedeniyle vatandaşlar pasaportsuz da gidilebilen Gürcistan'daki iPhone 14 Pro Max'ın fiyatlarını merak ediyor. Peki, 2023 iPhone Pro Max Gürcistan fiyatları ne kadar? iPhone 14 Pro Max Gürcistan'da ne kadara satılıyor? Tüm bilgiler haberimizde. İşte ayrıntılar...

2023 iPhone 14 Pro Max Fiyatları Ne Kadar?

iPhone 14 128 GB: 2.469 Lari (20.344 TL)

-Türkiye Fiyatı: 37.999 TL

iPhone 14 256 GB: 2.799 Lari (23.063 TL)

-Türkiye Fiyatı: 40.999 TL

iPhone 14 Plus 128 GB: 2.899 Lari (23.887 TL)

-Türkiye Fiyatı: 41.999 TL

iPhone 14 Plus 256 GB: 3.249 Lari (26.771 TL)

-Türkiye Fiyatı: 44.999 TL

iPhone 14 Pro 128 GB: 3.399 Lari (28.007 TL)

-Türkiye Fiyatı: 48.999 TL

iPhone 14 Pro 256 GB: 3.749 Lari (30.891 TL)

-Türkiye Fiyatı: 51.999 TL

iPhone 14 Pro Max 128 GB: 3.759 Lari (30.974 TL)

-Türkiye Fiyatı: 52.999 TL

iPhone 14 Pro Max 256GB: 4.099 Lari (33.775 TL)

-Türkiye Fiyatı: 55.999 TL

iPhone 14 Pro Max 512GB: 4.799 Lari (39.543 TL)

-Türkiye Fiyatı: 61.999 TL

iPhone 14 Pro Max 1TB: 5.499 Lari (45.311 TL)

-Türkiye Fiyatı: 67.999 TL