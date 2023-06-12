Apple'ın son teknoloji harikası iPhone'ları almak için bir servet ödemekten sıkıldınız mı? O zaman Yunanistan'ın iPhone fiyatlarını gözden geçirmenizin zamanı geldi demektir. Merak etmeyin, sizin için en detaylı araştırmayı yaptık ve işte Yunanistan'da 2023 yılı iPhone fiyatları...

Eğer Yunanistan üzerinden iPhone telefon almayı düşünüyorsanız, bazı noktalara dikkat etmelisiniz. İlk olarak, Türkiye'ye getirilen cep telefonlarının BTK tarafından kayıt altına alınması gerekmektedir. Bu işlem için belirlenen bedel 2023 yılı itibariyle 6.090 TL. Bu tutarın yanı sıra, yurt dışından getirilen cep telefonları için KDV ödenmesi gerektiğini unutmamak gerekir.

Yunanistan'dan iPhone almayı düşünenlerin dikkate alması gereken bir diğer nokta ise, alınacak cihazın garantisi. Türkiye'deki yetkili servisler, yurt dışından alınan cihazlara genellikle servis garantisi sunmamaktadır. Bu durum, cihazın herhangi bir arıza veya hasar durumunda tamir için ekstra maliyetler çıkarabilir.

Ayrıca, yurt dışından getirilen telefonların Türkiye'deki 4.5G ve 5G ağlarına uyumluluğunu kontrol etmek de önemli. Tüm bu maliyetleri ve olası sorunları dikkate aldığınızda, Yunanistan'dan iPhone almanın maliyet etkin bir seçenek olduğunu söyleyebiliriz. Ancak, tüm bu süreçleri göz önünde bulundurarak karar vermek en doğrusu olacaktır.

Son olarak, eğer yurt dışından telefon getirme kararı alırsanız, gümrük kurallarına ve yasalarına uygun hareket ettiğinizden emin olun. Aksi takdirde, olası bir yasal sorunla karşılaşabilirsiniz. Her zaman için resmi ve yasal yollardan hareket etmek en doğrusu olacaktır.

Yunanistan iPhone Fiyatları 2023 (Euro ve TL olarak):