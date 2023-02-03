Montella 4-6-0 sistemini, Jesus da 4-2-3-1 taktiksel anlayışını uygun görmüşlerdi takımlarına. Fenerbahçe'de Valencia serbest oynayacak gibi başladı maçın başında. Montella haftalardır ısrarla oynadığı santraforsuz, Belhanda - Emre Akbaba, dizilişine devam etti güçlü rakibi önünde de.

Oyunun ilk beş dakikasında Demirspor baskı kurdu. Kanatları çalıştırma isteğindeydiler. Orta yapmaktan çok Akintola ve Onyekuru ile kenardan içeri girmeye çalıştılar. Sonra Fener oyunu dengelemekle kalmadı üst üste Batshuayi, Valencia, Arao ve Attila ile pozisyonlar yakaladı. Tam böylesine bir maçta “Zajc olmaz mı Valencia ile Batshuayi'yi kaliteli paslarıyla kim besleyecek” yazacaktım ki Mert Hakan'ın muhteşem golü geldi. Ancak VAR kararı ile iptal edildi. El var mıydı yok muydu bilemiyorum ama uzun zaman sonra gördüğümüz bu harikulade gole yazık oldu doğrusu.

SONUCA NET HAKEM ETKİSİ!

Sonrasında ve ikinci yarıda gel gitli oyunda Jesus da nasibini aldı hakemden. Zajc'a yapılan faulü önce veriyormus gibi yapan Ali Palabıyık düdüğünü çalmayınca, maç sonunda Portekiz'li derdini anlatmak istedi. Keşke hakemin yanına tercümanıyla gitmeyi akıl edebilseydi! Kendi dilinde birşeyler söylemek istedi. Bence Zajc'in pozisyonunu anlatmak istedi tecrübeli teknik adam. Kesinlikle küfür etmedi. Öyle bir karakter de değil zaten. Fakat Palabıyık Portekizce bildiği için kırmızıyı direkt olarak çıkardı!!!

Bu arada hakem bir yana Jesus hatayı kendinde aramalı. Arda gibi bir oyuncuyla oyuna başlayamıyorsan, Zajc gibi orta sahanın her maçda kalbi olabilecek bir futbolcuyu hala yanında oturtabiliyorsan, kimse kusura bakmasın ama koca bir fiyaskoya dönüşmek üzeredir Portekiz'li teknik adamın varlığı.

Gecenin Notu: Şampiyonluğa veda etmek üzere Fenerbahçe. Arda ve Zajc her maç ilk 11'e çıkmalı artık. Ve Fenerbahçe Dünya Kupası öncesindeki fabrika ayarlarına dönmeli. Yoksa atı alan Üsküdar'ı geçmek üzere.