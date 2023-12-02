Ziraat Bankasından O Şartı Yerine Getirenlere 150.000 TL Faizsiz Borç Kapatma Kredisi! Başvuru Şartları ve Detaylar

Ziraat Bankası, kredi kartı borcu kapatma kredisinde cazip seçeneklerle karşımıza çıkıyor. Bu avantajlı seçeneklerin detayları şu şekildedir:

Yüksek Kredi Limiti:

Ziraat Bankası, kredi kartı borcu kapatma kredisi için 35.000 TL'ye kadar geniş bir kredi limiti sunmaktadır. Bu miktar, mevcut kredi kartı borcunuzu ödemekle kalmayıp, daha düşük faiz oranlarıyla yeni bir kredi almanıza da olanak tanır.





Başvuru Koşulları ve Avantajlar

Krediye başvurabilmek için belirli şartlara uyum sağlamak gerekmektedir. Başvuruda bulunan kişilerden biri en az 6 ay boyunca düzenli sigorta ödemeleri yapmış olmalıdır. Bu, mali istikrarınızı göstermek adına bir gerekliliktir.

Emeklilere Özel Avantajlar:

Emekli olanlar için ek bir avantaj bulunmaktadır. Emekli maaşlarını Ziraat Bankası'na taşıyan müşteriler, bu krediye başvurabilirler. Bu durum, emeklilerin kredi kartı borçlarını daha uygun koşullarda kapatmalarına olanak tanır.

Ziraat Bankası'nın kredi kartı borcu kapatma kredisi, mali zorluk içinde olanlar için önemli bir çözüm sunmaktadır. Bu fırsatı değerlendirerek kredi kartı borçlarınızı daha düşük faiz oranları ve daha uzun vadelerle kolaylıkla ödeyebilirsiniz.