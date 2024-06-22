CarrefourSA Marketlerinde 2 Al 1 Öde Kampanyası Başladı! Sadece Belirtilen Ürünlerde Geçerli!

Carrefoursa, Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden biri olarak Kurban Bayramı öncesinde müşterilerine büyük fırsatlar sunuyor. İşte Carrefoursa'nın bu bayram için hazırladığı indirimli ürünler ve detayları:

Carrefoursa Kurban Bayramı Özel İndirimleri

Carrefoursa, Kurban Bayramı'na özel olarak birçok üründe cazip indirimler sunuyor. Gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesinde, müşterilerine ekonomik alışveriş imkanı sağlıyor.

1 Alana 1 Bedava Kampanyası Detayları

Carrefoursa tarafından başlatılan 1 alana 1 bedava kampanyası büyük ilgi görüyor. Bu kampanya kapsamında geçerli olan ürünler arasında:

Öncü Domates Salça 1650 G: 99 TL

İçim Kaşar Peyniri 600 Gr: 179,95 TL

Pınar Sucuk Mangal Keyfi 300 Gr: 79,90 TL

Palmolive Men Sport 4'ü 1 Arada Canlandırıcı Duş Jeli 500 ml: 99,95 TL

Palmolive Duş Jeli Feel Glow 750 ml: 120 TL

Dana Kuşbaşı Kg: 444,90 TL

Salkım Domates Kg: 19,90 TL

2 Al 1 Öde Fırsatları

Carrefoursa'da ayrıca geçerli olan 2 al 1 öde kampanyasıyla sunulan bazı ürünler ise şunlar:

Knorr Acısso Acı Biber Sosu 50 ml: 60,90 TL

Heinz Tatlı Ketçap 375 g: 54,90 TL

Tat Hardal 230 G: 51,90 TL

Superfresh Klasik Ton Balığı 3x75 Gr: 161,90 TL

Superfresh Zeytinyağlı Ton Balığı 3x75 Gr: 176,90 TL

Kühne Light Soya Sos 250 ml: 99,90 TL

Tat Sıkı Dostlar Ketçap 650 G - Mayısonez 560 G: 141,90 TL

Carrefoursa'nın bu özel bayram indirimleriyle müşteriler hem bütçelerine katkı sağlıyor hem de kaliteli ürünlere ekonomik fiyatlarla ulaşma şansı elde ediyorlar. Bayram alışverişini uygun fiyatlarla yapmak isteyenler için Carrefoursa, ideal bir tercih olabilir. Mağazalarında ve online platformunda geçerli olan bu kampanyalardan faydalanmak için acele edin!