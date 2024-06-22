Tekirdağ Çerkezköy'de Şok Eden Su Faturası: Emekli Vatandaşın Tepkisi!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki emekli vatandaş, gelen su faturasını görünce büyük bir şok yaşadı. Her ay 200-300 TL arası su faturası ödeyen Mümin Balnan, 2 bin 564 TL'lik su faturasını görünce isyan etti: "Ben kahve çalıştırmıyorum, hamam çalıştırmıyorum ve herhangi bir ticarethane çalıştırmıyorum."

Çerkezköy'de Yüksek Su Faturası Gündem Oldu

Tekirdağ'da yaşayan emekli vatandaş Mümin Balnan'ın karşılaştığı yüksek su faturası, ilçede büyük yankı uyandırdı. Çerkezköy ilçesi Gazi Osmanpaşa Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde ikamet eden Balnan, evde eşiyle birlikte yaşadığını ve gelen 2 bin 564 TL'lik su faturası karşısında şok olduğunu belirtti.

Faturanın 13 Katı Artışı Şaşkınlık Yarattı

Her ay 200 TL ile 300 TL arasında su faturası ödediğini ifade eden Balnan, bu ay gelen 2 bin 564 TL'lik su faturası hakkında yetkililerden açıklama beklediğini söyledi. "BEN KAHVE, HAMAM ÇALIŞTIRMIYORUM"

Daha önce de 1 bin 577 TL'lik su faturası geldiğini ve bunu ödediğini belirten Mümin Balnan, "Genellikle bana gelen su faturası 200 TL ile 300 TL arasında olması gerekmektedir. Gelen faturalar ise 1 bin 577 TL ve 2 bin 564 TL. Evde 2 kişi yaşıyoruz. Gelmesi gereken fatura 232 TL. Ben kahve çalıştırmıyorum, hamam çalıştırmıyorum ve herhangi bir ticarethane çalıştırmıyorum" ifadelerini kullandı.

Su Faturasında Yanlışlık mı Var?

Balnan'ın yaşadığı bu durum, su faturasındaki olası yanlışlıkları akıllara getirdi. Özellikle son dönemde birçok vatandaşın su faturalarında benzer sorunlarla karşılaştığı bilinmektedir. Yetkililerin bu konuda açıklama yapması ve sorunu çözmesi bekleniyor.

Su Tasarrufu ve Fatura Kontrolü

Yüksek su faturalarıyla karşılaşmamak için su tasarrufu yapmak büyük önem taşıyor. Aynı zamanda faturaların düzenli olarak kontrol edilmesi ve olası hataların hemen bildirilmesi gerekmektedir. Balnan'ın yaşadığı bu durum, tüm vatandaşlara dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlattı.