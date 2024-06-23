Epic Games Store'un Bu Haftaki Bedava Oyunu: Sunless Skies: Sovereign Edition!

Epic Games Store, her hafta sunduğu bedava oyunlarla oyunseverlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu hafta perşembe günü ücretsiz olarak sunulacak oyun, Steam fiyatı 400 TL'yi aşan Sunless Skies: Sovereign Edition olacak.

Epic Games Store'un Bedava Oyunlarıyla Kütüphanelerimizi Dolduralım

Epic Games Store, her hafta perşembe günleri ücretsiz olarak sunduğu oyunlarla dikkat çekiyor. Bu oyunlar arasında zaman zaman büyük AAA oyunlar da bulunuyor ve oyunculara keyifli anlar yaşatıyor. Bu haftanın bedava oyunu ise, Steam'de 12,49 dolarlık fiyat etiketine sahip olan Sunless Skies: Sovereign Edition.

Sunless Skies: Sovereign Edition Nedir?

Sunless Skies: Sovereign Edition, gotik korku ögeleri, Steampunk atmosferi ve RPG elementleri ile öne çıkan benzersiz bir yapımdır. Oyuncular, uzayın derinliklerinde buharlı bir lokomotifi kontrol ederken, yolculukları boyunca karşılarına çıkan zorluklarla başa çıkmak zorundalar. Oyunun hikayesi ve seçimlerimizin sonuçları büyük bir öneme sahiptir.

Neden Sunless Skies: Sovereign Edition Oynamalısınız?

Sunless Skies: Sovereign Edition, benzersiz atmosferi ve derin hikaye anlatımı ile oyunculara unutulmaz bir deneyim sunuyor. Oyunun Steampunk dünyasında geçen maceralar, oyuncuları farklı bir evrene taşıyor. Ayrıca, her seçimimizin oyunun gidişatını değiştirmesi, oynanabilirliği artıran önemli bir faktör.

Epic Games Store'un Bedava Oyunlarını Kaçırmayın!

Epic Games Store, düzenli olarak sunduğu bedava oyunlarla oyunseverlerin kütüphanelerini zenginleştiriyor. Her hafta perşembe günleri yeni bir bedava oyunla karşımıza çıkıyor ve bu oyunlar arasında büyük AAA yapımlar da yer alıyor. Geçtiğimiz haftanın bedava oyununu hala almadıysanız, acele edin ve kütüphanenize ekleyin.

Gelecek Hafta Hangi Oyun Ücretsiz Olacak?

Epic Games Store, her hafta sürpriz yaparak yeni bedava oyunlar sunuyor. Bu haftanın oyunu olan Sunless Skies: Sovereign Edition'u kaçırmamak için hemen indirin ve kütüphanenize ekleyin. Gelecek hafta hangi oyunun ücretsiz olacağını merakla bekliyoruz.