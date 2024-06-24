Meteoroloji Uzmanları ve AFAD'dan Yedi İl İçin Kırmızı Kodlu Uyarı! O Tarihte Sağanak, Sel ve Fırtına Bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Osmaniye, Kars ve Hakkari çevreleri ile Ağrı ve Iğdır’ın güneyi, Van'ın doğusu, Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava durumunun az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava Sıcaklığı

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.

Rüzgar

Genellikle kuzey yönlerinden esmesi beklenen rüzgarın, öğle saatlerinde Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgelerde Hava Durumu

Marmara Bölgesi

Marmara Bölgesi'nde hava durumunun az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. İstanbul, Edirne ve Çanakkale gibi illerde güneşli hava hakim olacak.

Ege Bölgesi

Ege Bölgesi'nde de hava durumunun az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. İzmir, Aydın ve Muğla'da güneşli hava etkisini sürdürecek.

Akdeniz Bölgesi

Akdeniz Bölgesi'nde hava durumunun genellikle az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin ise parçalı bulutlu olması bekleniyor. Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

İç Anadolu Bölgesi

İç Anadolu Bölgesi'nde hava durumunun az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ankara, Konya ve Eskişehir'de güneşli hava devam edecek.

Batı Karadeniz Bölgesi

Batı Karadeniz Bölgesi'nde de hava durumunun az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Zonguldak, Bartın ve Bolu'da güneşli hava hakim olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde hava durumunun parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Trabzon, Rize ve Artvin'de bulutlu hava bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava durumunun az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı bulutlu olması bekleniyor. Kars ve Hakkari çevreleri ile Ağrı ve Iğdır'ın güneyi, Van'ın doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava durumunun az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin'de güneşli hava devam edecek.

Türkiye genelinde hava durumu hakkında daha fazla bilgi almak ve güncel tahminleri takip etmek için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Unutmayın, hava durumu değişiklik gösterebilir, bu yüzden güncel bilgilere erişmek önemlidir.