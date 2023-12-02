  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Ziraat Bankasından Emeklilere Aralık Ayında Rekor Promosyon Fiyatı! İşte Detaylar...

Ziraat Bankasından Emeklilere Aralık Ayında Rekor Promosyon Fiyatı! İşte Detaylar...

Yayınlanma:
Ziraat Bankasından Emeklilere Aralık Ayında Rekor Promosyon Fiyatı! İşte Detaylar...
Ziraat Bankası, emekli müşterileri için sunduğu devrim niteliğindeki nakit kredi kampanyasıyla finansal rahatlık sağlıyor. Hızlı başvuru, onay ve esnek ödeme seçenekleriyle emeklilere özel bu fırsatı kaçırmayın! 50.000 TL'ye kadar olan ihtiyaçlarınızı Ziraat Bankası'nın avantajlı kampanyasıyla karşılayabilirsiniz.

Ziraat Bankası, emekli müşterilerini düşünerek hazırladığı devrim niteliğindeki nakit kredi kampanyasıyla finansal çözümlerde çığır açıyor. Bu özel kampanya, emekli maaş müşterilerine 10 gün boyunca hızlı ve kolay nakit kredi imkanı sunuyor. Detaylara birlikte göz atalım.

Başvuru Kolaylığı

Emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alan müşteriler, 10 gün içinde başvuruda bulunarak 50.000 TL'ye kadar nakit krediye sahip olma fırsatını değerlendirebilirler. Başvurular, emekli maaş hesapları üzerinden pratik bir şekilde yapılabildiği gibi, internet bankacılığı uygulaması üzerinden de gerçekleştirilebilmektedir.

2023/09/13/para.jpg

Hızlı Onay Süreci

Emekli maaş hesapları üzerinden başvuru yapanlar, internet bankacılığı sayesinde kredi onayını aynı gün içinde alabilmektedir. Bu özellik, acil nakit ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamak isteyen emeklilere büyük bir avantaj sağlıyor.

Geniş Kapsam

Ziraat Bankası'nın kampanyası kapsamında, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapılabilmektedir. Kampanya, kamu bankaları üzerinden maaş alan tüm emeklilere yöneliktir, böylece geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmektedir.

2023/09/13/para-3.jpg

Hızlı Sonuç ve Esnek Ödeme Seçenekleri

Maaş müşterisi olan vatandaşlara, kampanya kapsamında sadece 5 dakika içinde kredi sonucu verilmektedir. Ayrıca, kullanılabilecek kredilerde en fazla 36 ay vadeli ödeme seçenekleri sunularak, ödeme kolaylığı ve uzun vadelerle finansal rahatlık sağlanmaktadır.

Bu özel kampanya, Ziraat Bankası'nın emeklilere yönelik hızlı ve etkili bir finansal çözüm sunma kararlılığının bir yansımasıdır. 10 gün süreyle geçerli olan bu fırsatı kaçırmayın! Emekli maaşı alan vatandaşlar, Ziraat Bankası üzerinden kolaylıkla nakit ihtiyaçlarını karşılayabilirler.

Kaynak:Haber Kaynağı

Gündem
Akaryakıt Fiyatlarında Benzin ve Motorine 12 TL İndirim!
Akaryakıt Fiyatlarında Benzin ve Motorine 12 TL İndirim!
Toyota Corolla 315.000 TL Birden İndirime Girdi!
Toyota Corolla 315.000 TL Birden İndirime Girdi!
Can Gürzap hayatını kaybetti
Can Gürzap hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de yaşananlar savaş suçudur, faillerinden mutlaka hesabı sorulmalıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de yaşananlar savaş suçudur, faillerinden mutlaka hesabı sorulmalıdır
Bakanlıktan Turistik Doğu Ekspresi biletlerine ilişkin uyarı
Bakanlıktan Turistik Doğu Ekspresi biletlerine ilişkin uyarı
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında yeni mesaj kayıtlarına ulaşıldı
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında yeni mesaj kayıtlarına ulaşıldı
Trafik ekipleri ticari araçlarda "zorunlu kış lastiği" denetimi yaptı
Trafik ekipleri ticari araçlarda "zorunlu kış lastiği" denetimi yaptı