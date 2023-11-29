Uzmanlar Peş Peşe Uyardı! O İldeki Sağanak Yağış ve Fırtına Nedeniyle 2 Ölü

İstanbul valiliği, kentteki fırtına ve kuvvetli yağışın etkilerini değerlendirdi. İşte detaylar:

Havalimanları Normal Seferlerine Devam Ediyor

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler, planlandığı şekilde sürdürülüyor. Hava koşullarının etkisiyle birçok sefer iptal edilmiş olsa da, havalimanlarındaki uçuşlar normal seyrinde devam ediyor.

Deniz Ulaşımında İptaller ve Trafik Kapanmaları

Deniz ulaşımında ise, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) toplamda 17 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti. Boğaz trafiği ise iki yönlü trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin Müdahalesi

Valilik ekipleri, İstanbul genelinde yaşanan olumsuz hava koşullarına hızla müdahale etti. Toplamda dokuz su baskını, 27 çatı uçması, 43 ağaç devrilmesi, bir toprak kayması, 66 tehlike arz eden parça ve iki direk devrilmesi gibi 148 olaya karşı önlemler aldı.

Acil Durumlar ve Tahliyeler

Olaylar arasında, Bakırköy İlçesi Zeytinburnu sahilinde karaya oturan 'Kadriye Ana' isimli yakıt yüklü gemi bulunuyordu. Gemi mürettebatı, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından başarılı bir şekilde tahliye edildi. Neyse ki, bu olayda yaralı veya can kaybı yaşanmamıştır.

Üzücü Bir Kayıp

Ancak, Kağıthane İlçesi Emniyet Evleri Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde meydana gelen direk devrilmesi sonucunda bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Saat 02.44'te gerçekleşen bu olay, ilçedeki acil müdahale ekiplerinin hızlı tepkisiyle takip edildi.

Tedbirler Alınıyor: Toprak Kayması ve Konut Tahliyeleri

Saat 10.42'de Eyüpsultan İlçesi Esentepe Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle üç adet gece kondu tedbir amaçlı boşaltıldı. Evlerde yaşayan vatandaşlar, otellere ve misafirhanelere yerleştirildi. Bu önlemler, olası risklere karşı alınan etkili bir tedbirdir.

İstanbul valiliği, yaşanan olaylara karşı etkili müdahale ve alınan tedbirlerle güvenliği sağlamaya devam ediyor.