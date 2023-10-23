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Türkiye'den, Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme yardımı devam ediyor

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Türkiye'den, Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme yardımı devam ediyor
Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan iki uçak Mısır’a hareket ederken, gün içerisinde iki uçağın daha havalanacağı bildirildi.

Türkiye'nin Gazze'ye yardımları kapsamında, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan ilk uçak saat 09.00'da havalandı.Yardımlar kapsamında ikinci uçak saat 12.00'de Mısır’ın El-Ariş Havalimanı'na hareket ederken, gün içerisinde iki uçağın daha Mısır'a gideceği bildirildi.

Öte yandan, dün Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 20 uzman sağlık çalışanın da bulunduğu Cumhurbaşkanlığı uçağı Esenboğa Havalimanı’ndan Mısır'a hareket etmişti.

Kaynak:Haber Kaynağı

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